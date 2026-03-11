Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 марта 2026, 16:30
Лех – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги конференций

ФК Шахтер

В четверг, 12 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Лех» и «Шахтер». Матч пройдет в Познани на стадионе «Познань», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

«Горняки» лидируют в турнирной таблице УПЛ и в этом году выиграли три встречи чемпионата с общей разницей голов 5:0. Четыре результативных ударов в этих матчах нанес форвард «Шахтера» Лассина Траоре. Именно гол буркинийца принес победу команде Арды Турана в поединке против «Александрии» в минувший уик-энд. «Лех», который является действующим чемпионом Польши, в своем национальном первенстве идет на третьей позиции. В 1/16 финала Лиги конференций «железнодорожники» по сумме двух матчей обыграли финский «КуПС».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лех» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Лех
12 марта 2026 -
19:45
Шахтер Донецк
