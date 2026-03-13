ТУРАН: «Надо забыть про победу. Я играл, когда Барселона одолела ПСЖ 6:1»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после выездного матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с польским «Лехом» Познань (3:1):

– Как я говорил вчера, здесь играть трудно. Мы должны были показать уважение чемпионам польской лиги. Правильно действовали в ключевые моменты, у нас были хорошие решения против их прессинга, хорошая мобильность и контроль мяча. В начале игры мы мало двигались и не были продуктивными, затем лучше реагировали и двигались по полю. Хорошо контролировали мяч, не спешили, выходили во вторую и третью зоны ближе к концу первого тайма – и забили. Во втором тайме возникли определенные трудности.

И, как я говорил вчера, даже лучшая команда мира не сможет играть весь матч хорошо в этой атмосфере. Поэтому было трудно. А в следующей части игры мы пропустили из-за травмы Марлона: гол пришел из его зоны, и, возможно, это было следствием недостатка опыта с его стороны, потому что, если бы он остановил игру, мы, вероятно, не пропустили бы этот гол. Сделаем выводы. Мы хорошо боролись, хорошо играли. Но должен сказать, что нынешняя команда отличается от «Шахтера» 20-летней давности. У нас больше молодых игроков и другая стратегия их развития в условиях войны.

И если мы хотим достичь этого ментального развития, нужно забыть об этой победе и сосредоточиться на втором матче так, будто общий счет 0:0. Мы не можем отказаться от своей культуры игры, от собственного стиля игры. Я хотел бы поздравить команду, но не следует забывать, что мы будем играть против клуба, который является чемпионом и имеет очень хорошего тренера. Если мы не покажем уважение во втором матче, у нас будут проблемы.

– Несколько лет назад «Лех» играл против «Фиорентины» и тоже уступил здесь – 1:4, а затем, в ответном матче, почти сделал камбек, едва не выбив «Фиорентину». Чувствуете ли вы, что вас ждет более сложный матч в Кракове? И считаете ли возможным, что «Лех» сможет отыграться? Будет ли это противостояние до последнего свистка очень напряженным?

– На 100 процентов. «Лех» может отыграться во втором матче. Мы должны проявить уважение к чемпионам и правильно действовать в ключевые моменты, потому что мы очень молодая команда. И мне не нужен пример «Фиорентины», чтобы понимать, что они могут отыграться. Когда «Барселона» отыгралась с 0:4 на 6:1 в противостоянии с ПСЖ, я был на поле, был там, поэтому у меня есть этот опыт еще с тех времен, когда я играл сам. С учетом структуры клуба, клубной культуры и фанатов, мы должны показать уважение «Леху». Такие камбеки возможны в футболе. Для нас ничего не изменилось – второй матч будет для нас таким, будто счет 0:0. И мы должны проявить уважение к чемпионам, потому что они способны на это. А еще во втором матче будет так, будто они снова играют дома, ведь Польша – их страна.

– Как футболист, вы играли на крупнейших стадионах Европы, например, на «Эстадио Висенте Кальдерон». Как оцениваете атмосферу здесь, в Польше, ведь многие тренеры говорят, что она действительно очень хорошая?

– Я это уважаю, топовые фанаты. Увидел замечательных фанатов, прекрасную атмосферу. Но я воспитанник «Галатасарая», где лучшие фанаты в мире. Также «Атлетико» Мадрид и старый «Висенте Кальдерон» – невероятная атмосфера на стадионе. Я уважаю фанатов Познани, мне нравится эта атмосфера футбола. Это прекрасно. Продолжайте в том же духе! Я это очень уважаю, но видел и лучших фанатов в мире, ведь играл за «Галатасарай».

– Хотел бы узнать ваше мнение относительно счета в этом матче, ведь впереди еще одна игра. Считаете ли вы, что ваше преимущество – определенная привилегия? «Лех» будет чрезвычайно мотивирован победить вас в Кракове. Чувствуете из-за этого определенное давление?

– У нас очень молодая команда. Я говорю об этом и своим игрокам. Мы не должны отказываться от своего стиля игры во втором матче, иначе у нас будут проблемы, должны бороться за каждый момент. Могу только сказать, что сейчас у нас есть небольшое преимущество, но в сердце и мыслях понимаю, что его нет. У нас почти 15–16 игроков в возрасте от 18 до 20 лет. Они должны научиться повышать свой уровень, должны научиться играть такие матчи. Поэтому преимущества нет. Могу только сказать, что в первом поединке этого противостояния мы хорошо сыграли.

– Был ли какой-то момент или часть игры, когда вы чувствовали, что преимущество в счете может оказаться под угрозой, что «Лех» может одолеть вашу команду на этом стадионе?

– Позвольте сказать так: против «Леха» в этой атмосфере невозможно играть хорошо все 90 минут. Если бы я был здесь тренером «Барселоны» или «Атлетико», это бы ничего не изменило. Когда ты играешь против чемпионов здесь, невозможно делать это все 90 минут хорошо. Я говорил своим игрокам перед матчем: будут эпизоды, когда они пойдут на вас, будут атаковать, но вы не должны плохо это воспринимать, а просто должны знать, как ответить, потому что если они чемпионы, то, очевидно, будут делать определенные вещи, чтобы противостоять вам. Все зависит от того, как реагируешь на такие моменты. И мы много об этом говорили. Для нашего развития, для того чтобы расти, очень важно уметь правильно реагировать. Если ты играешь на этом уровне на этом стадионе, невозможно играть весь матч идеально.

– Дмитрий Крыськив покинул поле на 27-й минуте, на 74-й также заменили Марлона Гомеса. Повлияло ли это на изменения вашей тактики и решений во втором тайме? По вашему мнению, они будут готовы к матчу на следующей неделе?

– Поскольку я не врач, то не знаю, будут ли они готовы ко второму матчу. Надеюсь, они быстро выздоровеют, потому что это важные игроки для нас. Но у нас есть сложности из-за этих поездок автобусом по 10–15 часов. И сегодня нам также придется ехать примерно 7–8 часов. Это тяжело. Мы не прячемся за оправданиями, но мы молодая команда и у нас очень мало тренировочного опыта, поэтому это немного усложняет ситуацию. В воскресенье игра в 18:00. Как мы будем отдыхать? Думаю, сделаем все возможное. Они молодые. Чем больше у них опыта, тем лучше для нас. Но они очень молодые. Что мы можем сделать? Не знаю.

– Был ли первый гол вашей команды ключевым моментом этого матча, ведь после него «Леху» пришлось раскрываться?

– Думаю, сейв Ризныка во втором тайме более ключевой, потому что, если бы счет изменился в тот момент, победить было бы немного сложнее. Что касается первого гола и того периода игры, считаю, это еще не был решающий момент, ведь мы с «Лехом» похожие команды, у нас похожие атакующие решения, поэтому, возможно, называть это ключевым моментом немного рано.