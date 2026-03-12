ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
12 марта 2026, 21:36 | Обновлено 12 марта 2026, 22:15
Бразильский вингер оформил мяч ударом через себя на 85-й минуте, сделав счет 3:1

Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний бразильский вингер Изаки Силва забил третий гол донецкого Шахтера в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.

На 85-й минуте Изаки пробил через себя – бразилец бисиклетой оформил счет 3:1 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Изаки начал встречу в резерве Шахтера и вышел на поле на 75-й минуте вместо Невертона. Для юного бразильца это седьмой матч в текущем сезоне ЛК и второй гол.

Помимо Изаки, в составе коллектива Арды Турана также отличились Марлон Гомес и Невертон. У Леха единствнный мяч забил Микаэль Исхак.

Встреча Леха и Шахтера стартовала 12 марта в 19:45 в польском городе Познань.

Alehandro
Чудово розібрався в ситуації: сам собі підробив головою під удар і прицільно пробив. Але це називається "удар через себе", пану Даніілу (чому, до речі, не Данило?) бажано б поцікавитися що таке бісіклета перед тим, як використовувати незнайоме слово) Чи Пан Данііл однією ногою педалі велосипеда крутить?)
+3
mazepa1967
Гол дійсно супер,таке і Лізі Чепіонів не часто побачиш.
+2
