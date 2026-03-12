ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
Бразильский вингер оформил мяч ударом через себя на 85-й минуте, сделав счет 3:1
19-летний бразильский вингер Изаки Силва забил третий гол донецкого Шахтера в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.
На 85-й минуте Изаки пробил через себя – бразилец бисиклетой оформил счет 3:1 в пользу горняков.
Изаки начал встречу в резерве Шахтера и вышел на поле на 75-й минуте вместо Невертона. Для юного бразильца это седьмой матч в текущем сезоне ЛК и второй гол.
Помимо Изаки, в составе коллектива Арды Турана также отличились Марлон Гомес и Невертон. У Леха единствнный мяч забил Микаэль Исхак.
Встреча Леха и Шахтера стартовала 12 марта в 19:45 в польском городе Познань.
