19-летний бразильский вингер Изаки Силва забил третий гол донецкого Шахтера в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.

На 85-й минуте Изаки пробил через себя – бразилец бисиклетой оформил счет 3:1 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Изаки начал встречу в резерве Шахтера и вышел на поле на 75-й минуте вместо Невертона. Для юного бразильца это седьмой матч в текущем сезоне ЛК и второй гол.

Помимо Изаки, в составе коллектива Арды Турана также отличились Марлон Гомес и Невертон. У Леха единствнный мяч забил Микаэль Исхак.

Встреча Леха и Шахтера стартовала 12 марта в 19:45 в польском городе Познань.

❗️ ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine