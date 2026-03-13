Фиорентина вырвала победу у Ракува на 90+3 мин. первого матча 1/8 финала ЛК

Итальянская Фиорентина одержала волевую победу над польским Ракувом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Артемио Франки во Флоренции и завершилась со счетом 2:1 в пользу фиалок.

Победный гол на 90+3-й минуте для Фиорентины забил Альберт Гудмундссон с пенальти.

Ответная игра между Ракувом и Фиорентиной состоится 19 марта в городе Ченстохова. Победитель противостояния в четвертьфинале ЛК поборется либо с Кристал Пэлас, либо с АЕК Ларнака.

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша) – 2:1

Голы: Ндур, 62, Гудмундссон, 90+3 (пен.) – Брунес, 60