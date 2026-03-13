Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиорентина вырвала победу у Ракува на 90+3 мин. первого матча 1/8 финала ЛК
Лига конференций
Фиорентина
12.03.2026 22:00 – FT 2 : 1
Ракув
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
13 марта 2026, 00:17 | Обновлено 13 марта 2026, 00:21
50
0

Фиалки во Флоренции одолели польскую команду 2:1 благодаря пенальти Гудмундссона

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская Фиорентина одержала волевую победу над польским Ракувом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Артемио Франки во Флоренции и завершилась со счетом 2:1 в пользу фиалок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 90+3-й минуте для Фиорентины забил Альберт Гудмундссон с пенальти.

Ответная игра между Ракувом и Фиорентиной состоится 19 марта в городе Ченстохова. Победитель противостояния в четвертьфинале ЛК поборется либо с Кристал Пэлас, либо с АЕК Ларнака.

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша) – 2:1

Голы: Ндур, 62, Гудмундссон, 90+3 (пен.) – Брунес, 60

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
