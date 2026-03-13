12.03.2026 22:00 – FT 2 : 1
Лига конференций13 марта 2026, 07:23 |
152
0
Фиорентина – Ракув – 2:1. Пенальти на 90+3-й. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
12 марта Фиорентина одержала непростую победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Ракува.
Фиалки переиграли соперников со счетом 2:1 на домашнем стадионе Артемио Франки во Флоренции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победный гол на 90+3-й минуте с пенальти забил Альберт Гудмундссон.
Лига Европы 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша) – 2:1
Голы: Ндур, 62, Гудмундссон, 90+3 (пен.) – Брунес, 60
Видеообзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Шер Ндур (Фиорентина), асcист Роландо Мандрагора.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Брёут Брунес (Ракув), асcист Патрик Макух.
