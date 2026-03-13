12 марта Фиорентина одержала непростую победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Ракува.

Фиалки переиграли соперников со счетом 2:1 на домашнем стадионе Артемио Франки во Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 90+3-й минуте с пенальти забил Альберт Гудмундссон.

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша) – 2:1

Голы: Ндур, 62, Гудмундссон, 90+3 (пен.) – Брунес, 60

Видеообзор матча