Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Ракув – 2:1. Пенальти на 90+3-й. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Фиорентина
12.03.2026 22:00 – FT 2 : 1
Ракув
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 марта 2026, 07:23 |
152
0

Фиорентина – Ракув – 2:1. Пенальти на 90+3-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

13 марта 2026, 07:23 |
152
0
Фиорентина – Ракув – 2:1. Пенальти на 90+3-й. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта Фиорентина одержала непростую победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Ракува.

Фиалки переиграли соперников со счетом 2:1 на домашнем стадионе Артемио Франки во Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 90+3-й минуте с пенальти забил Альберт Гудмундссон.

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Фиорентина (Италия) – Ракув (Польша) – 2:1

Голы: Ндур, 62, Гудмундссон, 90+3 (пен.) – Брунес, 60

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Шер Ндур (Фиорентина), асcист Роландо Мандрагора.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Брёут Брунес (Ракув), асcист Патрик Макух.
По теме:
Шахтер рискует потерять ключевых игроков. Может пострадать и Ребров
Экс-форвард сборной Украины отметил, за счет чего Шахтер обыграл Лех
Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК
Альберт Гудмундссон Фиорентина Ракув Ченстохова Лига конференций видео голов и обзор пенальти Шер Ндур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13 марта 2026, 07:40 5
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо

Рефери не будет работать в 20-м туре

ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12 марта 2026, 15:05 49
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо

Риццоли разобрал спорные моменты

Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Футбол | 13.03.2026, 07:36
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 22:40
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 50
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 1
Теннис
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем