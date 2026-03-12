Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебют Олейниковой. Стал известен состав сборной Украины на матч с Польшей
Кубок Билли Джин Кинг
12 марта 2026, 16:05 | Обновлено 12 марта 2026, 17:27
Помимо Александры, сине-желтых также представят Свитолина, Костюк и сестры Киченок

Элина Свитолина

Женская сборная Украины по теннису назвала состав команды на матч Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши.

Помимо двух ведущих украинских теннисисток – Элины Свитолиной и Марты Костюк – в сборную впервые вызвана Александра Олейникова.

Также капитан сине-желтых Илья Марченко пригласил в команду сестер Киченок – Людмилу и Надежду.

Состав сборной Украины на матч против Польши:

  • Элина Свитолина (WTA 9)
  • Марта Костюк (WTA 28)
  • Александра Олейникова (WTA 79)
  • Людмила Киченок (WTA 28 в паре)
  • Надежда Киченок (WTA 66 в паре)

Матчевое противостояние команды Украины и Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг состоится 10–11 апреля в польском городе Гливице. Встречи пройдут на грунтовом покрытии PreZero Arena Gliwice.

В первый день запланировано два одиночных поединка, во второй – парная игра и, в случае надобности, два одиночных матча.

Победительницы противостояния выйдут в финальную часть КБДК-2026, которая состоится в сентябре в Шэньчжэне (Китай).

В прошлом году Украина выиграла квалификационную группу у сборных Польши и Швейцарии, впервые в истории вышла в финальный этап КБДК и добралась до полуфинала (поражение Италии 1:2).

Falko
Олександра Олійникова (WTA 79)
79?
