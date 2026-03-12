Дебют Олейниковой. Стал известен состав сборной Украины на матч с Польшей
Помимо Александры, сине-желтых также представят Свитолина, Костюк и сестры Киченок
Женская сборная Украины по теннису назвала состав команды на матч Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши.
Помимо двух ведущих украинских теннисисток – Элины Свитолиной и Марты Костюк – в сборную впервые вызвана Александра Олейникова.
Также капитан сине-желтых Илья Марченко пригласил в команду сестер Киченок – Людмилу и Надежду.
Состав сборной Украины на матч против Польши:
- Элина Свитолина (WTA 9)
- Марта Костюк (WTA 28)
- Александра Олейникова (WTA 79)
- Людмила Киченок (WTA 28 в паре)
- Надежда Киченок (WTA 66 в паре)
Матчевое противостояние команды Украины и Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг состоится 10–11 апреля в польском городе Гливице. Встречи пройдут на грунтовом покрытии PreZero Arena Gliwice.
В первый день запланировано два одиночных поединка, во второй – парная игра и, в случае надобности, два одиночных матча.
Победительницы противостояния выйдут в финальную часть КБДК-2026, которая состоится в сентябре в Шэньчжэне (Китай).
В прошлом году Украина выиграла квалификационную группу у сборных Польши и Швейцарии, впервые в истории вышла в финальный этап КБДК и добралась до полуфинала (поражение Италии 1:2).
