Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Свентек. Польша назвала состав сборной на матч КБДК-2026 против Украины
Кубок Билли Джин Кинг
12 марта 2026, 15:59 | Обновлено 12 марта 2026, 16:40
640
6

Без Свентек. Польша назвала состав сборной на матч КБДК-2026 против Украины

Ига, а также Магдалена Френх пропустят поединок Квалификации против сине-желтых в апреле

12 марта 2026, 15:59 | Обновлено 12 марта 2026, 16:40
640
6 Comments
Без Свентек. Польша назвала состав сборной на матч КБДК-2026 против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Польши по теннису объявила состав команды на матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Украины.

Поединок пропустят две лучшие теннисистки страны – Ига Свентек (WTA 2) и Магдалена Френх (WTA 36).

Состав сборной Польши на матч против Украины:

  • Магда Линетт (WTA 49)
  • Майя Хвалиньская (WTA 134)
  • Линда Климовичова (WTA 143)
  • Катажина Кава (WTA 146)

Команды Польши и Укрианы проведут поединки 10–11 апреля на грунтовых кортах PreZero Arena Gliwice в городе Гливице.

В прошлом году Украина выиграла квалификационную группу у Польши и Швейцарии и вышла в финальный этап неофициального чемпионата мира по теннису.

Инфографика

По теме:
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
ВИДЕО. СВИТОЛИНА – после победы над Синяковой и перед игрой со Свентек
Дебют Олейниковой. Стал известен состав сборной Украины на матч с Польшей
Ига Свёнтек Магдалена Френх женская сборная Польши по теннису женская сборная Украины по теннису Украина - Польша Кубок Билли Джин Кинг Майя Хвалиньска Магда Линетт Линда Климовичова Катажина Кава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12 марта 2026, 06:23 6
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже

ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми

Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала Антальи
Теннис | 12 марта 2026, 13:56 3
Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала Антальи
Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала Антальи

Ангелина в третий раз за три недели в Турции переиграла Екатерину Горгодзе

Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12.03.2026, 08:13
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Футбол | 12.03.2026, 11:36
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 23:44
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yaroslav
Це гарні новини... Треба цим скористатися і йти далі...
 Бо нажаль ніхто з наших не починається зараз з Іншою Свьонтек((((
 
 У наших тенісисток є дві суперниці, яких вони не можуть постійно перемогти - це Іга Свьонтек та Аріна Соболенко...
 Ні разу((((
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Ну таку Польшу нашим україночкам потрібно спокійно обігрувати
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Ярослав 999
Шпунтіку пох на збірну
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 18
Теннис
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 14
Футбол
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
11.03.2026, 07:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем