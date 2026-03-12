Без Свентек. Польша назвала состав сборной на матч КБДК-2026 против Украины

Женская сборная Польши по теннису объявила состав команды на матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Украины.

Поединок пропустят две лучшие теннисистки страны – Ига Свентек (WTA 2) и Магдалена Френх (WTA 36).

Состав сборной Польши на матч против Украины:

Магда Линетт (WTA 49)

Майя Хвалиньская (WTA 134)

Линда Климовичова (WTA 143)

Катажина Кава (WTA 146)

Команды Польши и Укрианы проведут поединки 10–11 апреля на грунтовых кортах PreZero Arena Gliwice в городе Гливице.

В прошлом году Украина выиграла квалификационную группу у Польши и Швейцарии и вышла в финальный этап неофициального чемпионата мира по теннису.

Инфографика