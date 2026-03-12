Без Свентек. Польша назвала состав сборной на матч КБДК-2026 против Украины
Ига, а также Магдалена Френх пропустят поединок Квалификации против сине-желтых в апреле
Женская сборная Польши по теннису объявила состав команды на матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Украины.
Поединок пропустят две лучшие теннисистки страны – Ига Свентек (WTA 2) и Магдалена Френх (WTA 36).
Состав сборной Польши на матч против Украины:
- Магда Линетт (WTA 49)
- Майя Хвалиньская (WTA 134)
- Линда Климовичова (WTA 143)
- Катажина Кава (WTA 146)
Команды Польши и Укрианы проведут поединки 10–11 апреля на грунтовых кортах PreZero Arena Gliwice в городе Гливице.
В прошлом году Украина выиграла квалификационную группу у Польши и Швейцарии и вышла в финальный этап неофициального чемпионата мира по теннису.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми
Ангелина в третий раз за три недели в Турции переиграла Екатерину Горгодзе
Бо нажаль ніхто з наших не починається зараз з Іншою Свьонтек((((
У наших тенісисток є дві суперниці, яких вони не можуть постійно перемогти - це Іга Свьонтек та Аріна Соболенко...
Ні разу((((