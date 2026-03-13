Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
WTA
13 марта 2026, 02:25 | Обновлено 13 марта 2026, 02:31
903
19

Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!

Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии

13 марта 2026, 02:25 | Обновлено 13 марта 2026, 02:31
903
19 Comments
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США)!

В четвертьфинале украинка в трех сетах вырвала победу у второй ракетки мира Иги Свентек (Польша) за 2 часа и 10 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:2, 4:6, 6:4

Элина провела шестое очное противостояние и во второй раз одолела Игу.

В полуфинале тысячника в Калифорнии Свитолина встретится либо с Джессикой Пегулой (США, WTA 5), либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 3).

По теме:
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Кто для Свитолиной? Смотреть онлайн. LIVE
Соболенко и Мбоко определили первую полуфиналистку тысячника в Индиан-Уэллс
Арина Соболенко – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Ига Свёнтек выбор редакции WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2026, 22:40 3
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/4 финала состоится 12 марта и начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 15
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

Прыжки с шестом. Дюплантис установил новый мировой рекорд – 6,31 метра
Другие виды | 12.03.2026, 22:23
Прыжки с шестом. Дюплантис установил новый мировой рекорд – 6,31 метра
Прыжки с шестом. Дюплантис установил новый мировой рекорд – 6,31 метра
Определен первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 22:01
Определен первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс
Определен первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 12.03.2026, 11:40
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serg_Al
ЕЛІНКА, Ти СУПЕР!!!  Як же ти нас порадувала!!! Дорога наша дівчинка, ми бажаємо тобі наснаги виграти цей турнір!  Україна  -  вперед!!!
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Fdail
Була б легка перемога , то це була б не Еліна. З такою грою Іги треба було закривати в 2 сети, але вийшла таки трохи сумбурненька гра. Але це неважливо. Коли Еліна вмикається і змушує рухатися Свьонтек, та сипалася. Коли Еліна накидувала, та клала прямісінько в кут. Це треба тримати далі з наступними суперницями, які можливо будуть грати краще. Але поки просто найкраща. Я не пам'ятаю від Елі такого старту сезону взагалі за її кар'єру.
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
Свьонтек сьогодні зіграла в стилі Ястремської - зі всієї дурі лупила куди завгодно, тільки не в корт. Гріх було не скористатися такими подарунками, з чим Еліну і вітаємо
Ответить
+3
roman75zpr
Эля и Шахтёр помяли поляков...
Ответить
+3
Стюард #11
Не вечір поляків)))) Круто!!! 
Ответить
+2
Ondu
Первый сет качество тенниса было ужасное.Ветер или еще что то мешало обеим. Второй и третий сет теннис стал лучше,и началась борьба характеров,а в борьбе характеров Эля как бы почти весь тур нагнет. С победой,очень важной. Не знаю, что будет в полуфинале,но матч турнира Эля уже забрала. Поболеем теперь за выход в финал.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
andr62
Наша дівчинка!!!
Ответить
+2
Leonidas B
Незламна Еля!
Ответить
+1
Disiny7
Україна - пшекія 2:0
Трохи лячно стало в середині другого сету, але у матусі все під контролем!
Далі буде тяжко, але подивимось, здається в цьому році Єлі пох кого виносити
Ответить
+1
naverland
Красотка, супер результат
Ответить
0
Alex Bond
Бажано покращити другу подачу і, в ідеалі, гру біля сітки 
Ответить
0
roman75zpr
Когда у Эли идёт игра, она на имена не смотрит...
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Ястремська знімай маску і переодягайся, ми тебе впізнали. 
Ответить
-5
Перший Серед Рівних в бані
Я гіршої гри від Свьонтек не пам'ятаю уже дуже давно, це просто ппц. Стільки бити невимушених аутів це просто якась Ястремська сьогодні вселилася в полячку. 
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
12.03.2026, 03:55
Бокс
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 49
Футбол
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем