Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США)!

В четвертьфинале украинка в трех сетах вырвала победу у второй ракетки мира Иги Свентек (Польша) за 2 часа и 10 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:2, 4:6, 6:4

Элина провела шестое очное противостояние и во второй раз одолела Игу.

В полуфинале тысячника в Калифорнии Свитолина встретится либо с Джессикой Пегулой (США, WTA 5), либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 3).