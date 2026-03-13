Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

Третья ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана станет соперницей Элины Свитолиной (Украина, WTA 9) в полуфинале престижного хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В четвертьфинале казахстанка в двух сетах переиграла пятую сеяную Джессику Пегулу (США) за 1 час и 29 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 1:6, 6:7 (4:7)

Пегула и Рыбакина провели восьмое очное противостояние. Елена в пятый раз обыграла Джессику, в частности в четвертый раз подряд.

Свитолина ранее шесть раз играла против Рыбакиной на уровне Тура, счет 3:3. В последний раз теннисистки пересекались в 2025 году в 1/16 финала тысячника в Мадриде – Элина одержала победу в двух партиях.

Рыбакина в Индиан-Уэллс, помимо Пегулы, также прошла Хейли Баптист, Марту Костюк и Сонай Картал.

С 2000 года Рыбакина стала пятой теннисисткой, которая одержала 11 и более побед подряд над соперницами из топ-10 рейтинга WTA. Ранее это удаловалось Винус Уильямс, Серене Уильямс, Мартине Хингис и Иге Свентек.

С понедельника Елена впервые в карьере поднимется на второе место в рейтинге WTA.

Видеообзор матча