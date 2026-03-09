Победа Динамо, трофей Калининой, золото Чепурного, бронзовые эстафеты ЮЧМ
Главные новости за 8 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 8 марта.
1A. Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров
1B. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1
1C. Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ
2D. Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
Напряжённый матч завершился без победителя
2A. Интрига все еще жива? Милан переиграл Интер и сократил отставание в Серии A
Россонери одолели нерадзурри со счетом 1:0 в 28-м туре чемпионата Италии
2B. С участием Малиновского. Дженоа обыграл Рому в Серии А
Фиаско потерпели волки в Генуе в матче чемпионата Италии
3A. Лион с Яремчуком вырвал ничью у Парижа на 90+6, но выпал из топ-3 Лиги 1
Матч 25-го тура чемпионата Франции завершился 1:1, пенальти забил Толиссо
2B. Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура, Судаков остался в резерве
4. Он играл с Месси. Экс-защитник сборной Украины завершил карьеру
Сергей Кривцов больше не является профессиональным футболистом
5A. Украина переиграла Литву в квалификации женского ЧЕ по гандболу
Команда Панченко провела два разных тайма по сценарию
5B. Украинец Антон Казаков выиграл молодежный ЧЕ U-21 и получил лицензию в Тур
В финале украинский снукерист переиграл Райли Пауэлла из Уэльса
6A. Чепурный выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку
Украинский гимнаст получил золото за опорный прыжок
6B. Украинец Лучкин получил третью медаль на юниорском ЧМ-2026 по сноубордингу
Ранее Дмитрий взял серебро в биг-эйр и бронзу в слоупстайле
7A. Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей
7B. Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Дарья уступила Ханне Вандевинкель в решающем поединке 75-тысячника
8A. Пара-биатлон. Тарас Радь выиграл бронзу Паралимпиады в индивидуальной гонке
Днем ранее украинский спортсмен взял золото в спринтерской гонке
8B. Паралимпиада. Украинка Кононова завоевала бронзу в индивидуальной гонке
Людмила Ляшенко заняла четвертое место в пара-биатлоне в классе стоя
8C. Мурашковский и Суярко. Двойной украинский подиум на Паралимпиаде-2026
Украинцы в протоколе индивидуальной гонки заняли все места со 2-го по 6-е
8D. 10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
Сине-желтая команда имеет 3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых наград
9A. Шведско-французская дуэль. Украина вне топ-10 в женской эстафете КМ
Квартет из Украины завершил гонку со штрафным кругом
9B. Легрейд точнее Перро. Пидручный принял участие в последней гонке 7 этапа КМ
Дмитрий стал единственным участником из Украины в масс-старте
9C. Безупречные шведки, кубок для Франции и победа Стурлы
О заключительных гонках этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
9D. Бронза для Украины. Яркая эстафета в исполнении биатлонисток на ЮЧМ-2026
Последний огневой рубеж стал решающим
9E. Штрафной круг – не беда. Украина выиграла медаль в последней гонке ЮЧМ-2026
Украинские юниоры удержались на третьем месте в эстафете
10. Чтобы быть на уровне Ваната, Пономаренко нужно пару сезонов разрывать УПЛ
Рассказ о динамовском таланте
