09 марта 2026, 11:59 | Обновлено 09 марта 2026, 12:28
Победа Динамо, трофей Калининой, золото Чепурного, бронзовые эстафеты ЮЧМ

Главные новости за 8 марта на Sport.ua

09 марта 2026, 11:59 | Обновлено 09 марта 2026, 12:28
Победа Динамо, трофей Калининой, золото Чепурного, бронзовые эстафеты ЮЧМ
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 8 марта.

1A. Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров

1B. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1

1C. Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ

2D. Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
Напряжённый матч завершился без победителя

2A. Интрига все еще жива? Милан переиграл Интер и сократил отставание в Серии A
Россонери одолели нерадзурри со счетом 1:0 в 28-м туре чемпионата Италии

2B. С участием Малиновского. Дженоа обыграл Рому в Серии А
Фиаско потерпели волки в Генуе в матче чемпионата Италии

3A. Лион с Яремчуком вырвал ничью у Парижа на 90+6, но выпал из топ-3 Лиги 1
Матч 25-го тура чемпионата Франции завершился 1:1, пенальти забил Толиссо

2B. Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура, Судаков остался в резерве

4. Он играл с Месси. Экс-защитник сборной Украины завершил карьеру
Сергей Кривцов больше не является профессиональным футболистом

5A. Украина переиграла Литву в квалификации женского ЧЕ по гандболу
Команда Панченко провела два разных тайма по сценарию

5B. Украинец Антон Казаков выиграл молодежный ЧЕ U-21 и получил лицензию в Тур
В финале украинский снукерист переиграл Райли Пауэлла из Уэльса

6A. Чепурный выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку
Украинский гимнаст получил золото за опорный прыжок

6B. Украинец Лучкин получил третью медаль на юниорском ЧМ-2026 по сноубордингу
Ранее Дмитрий взял серебро в биг-эйр и бронзу в слоупстайле

7A. Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей

7B. Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Дарья уступила Ханне Вандевинкель в решающем поединке 75-тысячника

8A. Пара-биатлон. Тарас Радь выиграл бронзу Паралимпиады в индивидуальной гонке
Днем ранее украинский спортсмен взял золото в спринтерской гонке

8B. Паралимпиада. Украинка Кононова завоевала бронзу в индивидуальной гонке
Людмила Ляшенко заняла четвертое место в пара-биатлоне в классе стоя

8C. Мурашковский и Суярко. Двойной украинский подиум на Паралимпиаде-2026
Украинцы в протоколе индивидуальной гонки заняли все места со 2-го по 6-е

8D. 10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
Сине-желтая команда имеет 3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых наград

9A. Шведско-французская дуэль. Украина вне топ-10 в женской эстафете КМ
Квартет из Украины завершил гонку со штрафным кругом

9B. Легрейд точнее Перро. Пидручный принял участие в последней гонке 7 этапа КМ
Дмитрий стал единственным участником из Украины в масс-старте

9C. Безупречные шведки, кубок для Франции и победа Стурлы
О заключительных гонках этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

9D. Бронза для Украины. Яркая эстафета в исполнении биатлонисток на ЮЧМ-2026
Последний огневой рубеж стал решающим

9E. Штрафной круг – не беда. Украина выиграла медаль в последней гонке ЮЧМ-2026
Украинские юниоры удержались на третьем месте в эстафете

10. Чтобы быть на уровне Ваната, Пономаренко нужно пару сезонов разрывать УПЛ
Рассказ о динамовском таланте

Бенефис Супряги, шоу в Кубке Англии, успехи теннисисток, 7 место в эстафете
Победа Шахтера, фиаско ПСЖ с Забарным, фортуна Реала, золото Меркушиной
Гол Яремчука, Металлист 1925 вышел в полуфинал, техпоражение Александрии
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье

Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей турецкого турнира

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью

В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1

Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
