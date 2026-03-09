Победа Динамо, трофей Калининой, золото Чепурного, бронзовые эстафеты ЮЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 8 марта.

1A. Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире

Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров

1B. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью

В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1

1C. Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари

Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ

2D. Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром

Напряжённый матч завершился без победителя

2A. Интрига все еще жива? Милан переиграл Интер и сократил отставание в Серии A

Россонери одолели нерадзурри со счетом 1:0 в 28-м туре чемпионата Италии

2B. С участием Малиновского. Дженоа обыграл Рому в Серии А

Фиаско потерпели волки в Генуе в матче чемпионата Италии

3A. Лион с Яремчуком вырвал ничью у Парижа на 90+6, но выпал из топ-3 Лиги 1

Матч 25-го тура чемпионата Франции завершился 1:1, пенальти забил Толиссо

2B. Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2

Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура, Судаков остался в резерве

4. Он играл с Месси. Экс-защитник сборной Украины завершил карьеру

Сергей Кривцов больше не является профессиональным футболистом

5A. Украина переиграла Литву в квалификации женского ЧЕ по гандболу

Команда Панченко провела два разных тайма по сценарию

5B. Украинец Антон Казаков выиграл молодежный ЧЕ U-21 и получил лицензию в Тур

В финале украинский снукерист переиграл Райли Пауэлла из Уэльса

6A. Чепурный выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

Украинский гимнаст получил золото за опорный прыжок

6B. Украинец Лучкин получил третью медаль на юниорском ЧМ-2026 по сноубордингу

Ранее Дмитрий взял серебро в биг-эйр и бронзу в слоупстайле

7A. Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье

Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей

7B. Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной

Дарья уступила Ханне Вандевинкель в решающем поединке 75-тысячника

8A. Пара-биатлон. Тарас Радь выиграл бронзу Паралимпиады в индивидуальной гонке

Днем ранее украинский спортсмен взял золото в спринтерской гонке

8B. Паралимпиада. Украинка Кононова завоевала бронзу в индивидуальной гонке

Людмила Ляшенко заняла четвертое место в пара-биатлоне в классе стоя

8C. Мурашковский и Суярко. Двойной украинский подиум на Паралимпиаде-2026

Украинцы в протоколе индивидуальной гонки заняли все места со 2-го по 6-е

8D. 10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай

Сине-желтая команда имеет 3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых наград

9A. Шведско-французская дуэль. Украина вне топ-10 в женской эстафете КМ

Квартет из Украины завершил гонку со штрафным кругом

9B. Легрейд точнее Перро. Пидручный принял участие в последней гонке 7 этапа КМ

Дмитрий стал единственным участником из Украины в масс-старте

9C. Безупречные шведки, кубок для Франции и победа Стурлы

О заключительных гонках этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

9D. Бронза для Украины. Яркая эстафета в исполнении биатлонисток на ЮЧМ-2026

Последний огневой рубеж стал решающим

9E. Штрафной круг – не беда. Украина выиграла медаль в последней гонке ЮЧМ-2026

Украинские юниоры удержались на третьем месте в эстафете

10. Чтобы быть на уровне Ваната, Пономаренко нужно пару сезонов разрывать УПЛ

Рассказ о динамовском таланте