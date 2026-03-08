Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 14:27 |
ОФИЦИАЛЬНО. Он играл с Месси. Экс-защитник сборной Украины завершил карьеру

Сергей Кривцов больше не является профессиональным футболистом

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший защитник национальной сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов объявил о завершении карьеры футболиста. На днях футболист представил свой новый проект – агентство Vector Sports Management

– Значит ли запуск этого проекта, что с профессиональной карьерой игрока вы прощаетесь? Или вероятность увидеть вас на поле как игрока еще сохраняется?

– Да. Можно сказать, что с сегодняшнего дня, с запуском нашего агентства, Сергей Кривцов не профессиональный футболист, – отметил Сергей Кривцов.

На профессиональном уровне Кривцов дебютировал в 2008 году в составе Запорожского Металлурга. В 2010 году центральный защитник перешел к донецкому Шахтеру, за который отыграл 13 сезонов, после чего стал игроком американского Интер Майами. В активе Сергея также 34 матча за национальную сборную Украины.

Сергей Кривцов сборная Украины по футболу Интер Майами Шахтер Донецк Металлург Запорожье завершение карьеры
Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
