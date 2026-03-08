Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью

В уик-энд состоялись матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

Уже сыграно 6 поединков, а две игры вынесены на понедельник, 9 марта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче тура Динамо выиграло у Полесья в Житомире (2:1) и приблизилось к волкам в турнирной таблице.

Шахтер упрочил лидерство после победы над Александрией (1:0). Горняки набрали 44 очка и занимают первое место.

Топ-8 УПЛ: Шахтер (44), ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (35), Кривбасс (31), Металлист 1925, Колос (по 28), Заря (27).

В опасной зоне: Рух (19), Эпицентр (17), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

Читайте также: Лассина Траоре принес победу Шахтеру над Александрией

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 19-й тур

06.03. 13:00. Александрия – Шахтер – 0:1

– 0:1 07.03. 13:00. Эпицентр – Колос – 4:0

– Колос – 4:0 07.03. 15:30. Оболонь – Кривбасс – 0:0

08.03. 13:00. Заря – Полтава – 4:0

– Полтава – 4:0 08.03. 15:30. Карпаты – Кудровка – 1:1

08.03. 18:00. Полесье – Динамо – 1:2

– 1:2 09.03. 15:30. Рух – Металлист 1925

09.03. 18:00. Верес – ЛНЗ Черкассы

Турнирная таблица УПЛ