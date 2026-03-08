Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 20:37 | Обновлено 08 марта 2026, 20:47
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью

В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
ФК Динамо

В уик-энд состоялись матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

Уже сыграно 6 поединков, а две игры вынесены на понедельник, 9 марта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче тура Динамо выиграло у Полесья в Житомире (2:1) и приблизилось к волкам в турнирной таблице.

Шахтер упрочил лидерство после победы над Александрией (1:0). Горняки набрали 44 очка и занимают первое место.

Топ-8 УПЛ: Шахтер (44), ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (35), Кривбасс (31), Металлист 1925, Колос (по 28), Заря (27).

В опасной зоне: Рух (19), Эпицентр (17), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 19-й тур

  • 06.03. 13:00. Александрия – Шахтер – 0:1
  • 07.03. 13:00. Эпицентр – Колос – 4:0
  • 07.03. 15:30. Оболонь – Кривбасс – 0:0
  • 08.03. 13:00. Заря – Полтава – 4:0
  • 08.03. 15:30. Карпаты – Кудровка – 1:1
  • 08.03. 18:00. Полесье – Динамо – 1:2
  • 09.03. 15:30. Рух – Металлист 1925
  • 09.03. 18:00. Верес – ЛНЗ Черкассы

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 19 13 5 1 47 - 12 15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 44
2 ЛНЗ 18 12 2 4 23 - 11 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 38
3 Полесье 19 11 3 5 32 - 14 14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 36
4 Динамо Киев 19 10 5 4 42 - 22 13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 35
5 Кривбасс 19 8 7 4 31 - 25 14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 31
6 Металлист 1925 17 7 7 3 19 - 12 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 28
7 Колос Ковалевка 19 7 7 5 18 - 19 15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28
8 Заря 19 7 6 6 26 - 23 15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 27
9 Оболонь 19 6 6 7 16 - 27 13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 24
10 Верес 17 5 6 6 16 - 20 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 21
11 Карпаты Львов 19 4 8 7 21 - 26 13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 20
12 Кудровка 19 5 5 9 24 - 33 14.03.26 15:30 Кудровка - Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 20
13 Рух Львов 18 6 1 11 15 - 25 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 19
14 Эпицентр 19 5 2 12 22 - 33 15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 17
15 Александрия 19 2 5 12 14 - 33 14.03.26 13:00 ЛНЗ - Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 11
16 Полтава 19 2 3 14 16 - 47 13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 9
Полная таблица

По теме:
«Ужас нашего футбола, я в шоке» Куоч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Динамовцы первыми покорили 1000-голевой рубеж на чужих полях
Фанаты соперника Шахтера в ЛК отличились скандальным поведением в Польше
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
