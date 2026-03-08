Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1
В уик-энд состоялись матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
Уже сыграно 6 поединков, а две игры вынесены на понедельник, 9 марта.
В центральном матче тура Динамо выиграло у Полесья в Житомире (2:1) и приблизилось к волкам в турнирной таблице.
Шахтер упрочил лидерство после победы над Александрией (1:0). Горняки набрали 44 очка и занимают первое место.
Топ-8 УПЛ: Шахтер (44), ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (35), Кривбасс (31), Металлист 1925, Колос (по 28), Заря (27).
В опасной зоне: Рух (19), Эпицентр (17), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига. 19-й тур
- 06.03. 13:00. Александрия – Шахтер – 0:1
- 07.03. 13:00. Эпицентр – Колос – 4:0
- 07.03. 15:30. Оболонь – Кривбасс – 0:0
- 08.03. 13:00. Заря – Полтава – 4:0
- 08.03. 15:30. Карпаты – Кудровка – 1:1
- 08.03. 18:00. Полесье – Динамо – 1:2
- 09.03. 15:30. Рух – Металлист 1925
- 09.03. 18:00. Верес – ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|13
|5
|1
|47 - 12
|15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк
|44
|2
|ЛНЗ
|18
|12
|2
|4
|23 - 11
|09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка
|38
|3
|Полесье
|19
|11
|3
|5
|32 - 14
|14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье
|36
|4
|Динамо Киев
|19
|10
|5
|4
|42 - 22
|13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев
|35
|5
|Кривбасс
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия
|31
|6
|Металлист 1925
|17
|7
|7
|3
|19 - 12
|09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925
|28
|7
|Колос Ковалевка
|19
|7
|7
|5
|18 - 19
|15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк
|28
|8
|Заря
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов
|27
|9
|Оболонь
|19
|6
|6
|7
|16 - 27
|13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь
|24
|10
|Верес
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес
|21
|11
|Карпаты Львов
|19
|4
|8
|7
|21 - 26
|13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов
|20
|12
|Кудровка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|14.03.26 15:30 Кудровка - Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев
|20
|13
|Рух Львов
|18
|6
|1
|11
|15 - 25
|09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов
|19
|14
|Эпицентр
|19
|5
|2
|12
|22 - 33
|15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр
|17
|15
|Александрия
|19
|2
|5
|12
|14 - 33
|14.03.26 13:00 ЛНЗ - Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия
|11
|16
|Полтава
|19
|2
|3
|14
|16 - 47
|13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр
|9
