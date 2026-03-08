Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чтобы быть на уровне Ваната, Пономаренко нужно пару сезонов разрывать УПЛ
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 11:47 | Обновлено 08 марта 2026, 11:55
231
0

Чтобы быть на уровне Ваната, Пономаренко нужно пару сезонов разрывать УПЛ

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о динамовском таланте

08 марта 2026, 11:47 | Обновлено 08 марта 2026, 11:55
231
0
Чтобы быть на уровне Ваната, Пономаренко нужно пару сезонов разрывать УПЛ
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

«Его будущее зависит только от него. У него есть перспективы, но прямо сейчас нельзя говорить о национальной сборной. Если он будет показывать стабильную игру в каждом матче, то да – он будет кандидатом в сборную». Это нынешний наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался о молодом форварде «Динамо» Матвее Пономаренко.

Тренер «сине-желтых» накануне первого поединка плей-офф ЧМ-2026 ищет форварда в пару к Ванату и Яремчуку, поскольку Довбик травмирован. И среди кандидатов на вакантное место Сергей Станиславович рассматривает и 20-летнего нападающего «бело-синих».

«Я считаю, что на данный момент Матвей действует острее Ваната. Я вижу в этом футболисте настоящего нападающего. Наглого, мощного, скоростного и с чувством гола. Пономаренко действует разнообразнее Ваната». А это мнение еще одного главного тренера национальной сборной Украины (бывшего главного тренера) – Йожефа Сабо.

Йожеф Йожефович из присущей ему прямотой высказался сразу о двух форвардах «Динамо» – об одном бывшем и одном настоящем. И сделал вывод, кто из них круче. Йожеф Йожефович это может себе позволить. Ему дипломатичность сейчас ни к чему, в отличие от Сергея Станиславовича.

Понятное дело, я и рядом не валялся с этими одинаково уважаемыми мною специалистами, однако позволю и себе вставить по поводу собственные пять копеек. Тем более, что мне тоже дипломатичность – как зайцу стоп-сигнал.

Тема «Пономаренко и национальная сборная» не могла не возникнуть на данном этапе. На носу важнейшая игра против сборной Швеции, а тут нелады с Довбиком, да и Яремчук на новом месте пока что не впечатляет (хотя и на старом месте Роман тоже впечатлял не особо). Получается, что из по-настоящему «живых» кандидатов в первую сборную страны – лишь Ванат. Срочно нужно подкрепление. Посему и возникла, помимо прочих, фамилия Пономаренко.

ФК Динамо

Признаться, возникла не на пустом месте. С появлением на тренерском мостике «Динамо» Игоря Костюка, в составе «бело-голубых» начали регулярно появляться его питомцы по юношеской команде. Окромя Пономаренко, это и Редушко, и Коробов, и Захарченко, да и Нещерета с Михавко тоже можно зачислить в эти стройные ряды.

Я далек от мысли, что Костюк ставит отлично проявивший себя в юношеской команде «молодняк» в первую команду исключительно благодаря своим альтруистическим побуждениям. Конечно, не имевший опыта работы на таком уровне тренер подсознательно ищет опору в игроках, на которых полностью может не только положиться, но и наорать. Одно дело – пихать тому же Пономаренко, и совсем другое – Ярмоленко. Александр Шовковский в этой связи соврать не даст.

Однако, окромя этого нюанса, есть и другие. «Динамо» сейчас действительно на пороге смены поколений. А может, уже и за порогом. К тому же, качественного усиления из вне для первой команды в ближайшем будущем не предусмотрено, насколько я могу полагать, посему и приходится прибегать к помощи вчерашних дублеров. Вполне честолюбивых, к слову, дублеров. Но, все-таки, не более того.

Констатирую так жестко, исходя из нынешней непростой и запутанной ситуации. Ведь, несмотря на откровенное проседание нашего элитного дивизиона, откровенно признать, что кто-то из динамовской молодой поросли конкретно сейчас смотрится «бетонным» игроком основного состава или, тем более, желанным кандидатом в главную команду страны – ну, это, как минимум, преждевременно.

Хотя, повторюсь, на этом фоне Матвей Пономаренко все-таки показательно выделяется из числа своих бывших партнеров по дублю. Выделяется он, в первую очередь, своими результативными действиями – в последних четырех турах УПЛ на его счету пять мячей.

Однако в этом случае тоже нужно делать скидку на его игровое амплуа. Условному Максиму Коробову, действующему на позиции флангового защитника, все-таки сложнее попасть на «радары» и специалистов, и болельщиков, нежели форварду Пономаренко, причем единственному нападающему в игровой схеме нынешнего «Динамо».

Вместе с тем отмечу, что фамилия Пономаренко на слуху в нашем футболе уже не первый год.

Хотя настоящую путевку в основу первой команды выдал Матвею нынешний наставник «бело-синих», дебютировал он в первой команде «Динамо» еще при Луческу. Домнулу Мирче в этой связи нужно отдать должное: он умеет разглядеть в юноше настоящий талант. Пример Ильи Забарного более чем красноречив.

Так вот, юный Матвей Пономаренко дебютировал за «взрослую» динамовскую команду еще третьего ноября 2023 года. Он появился на поле в класичном, на последние минуты поединка. Результативными действиями 17-летний Пономаренко тогда не отличился, но уважать себя заставил.

С тех пор он уже, по большому счету, не выпадал из обоймы первой команды.

А первый свой мяч за первую команду он забил при Шовковском. Однако делать ставку на Матвея СаШо не спешил. Ну, на то у него были веские причины: Ванат. Да и Герреро тоже.

Мне сложно судить, сделал бы Шовковский ставку именно на Пономаренко после ухода Ваната в «Жирону», или продлил бы хождения по мукам Герреро и Блэнуце. Об этом сейчас можно лишь догадываться, но догадываться – дело как минимум неблагодарное.

Александра Владимировича уже нет в команде, и нет не в последнюю очередь из-за откровенной беззубости его бывших подопечных в атаке, а Игорь Владимирович решил поставить на Пономаренко, и не прогадал.

ФК Динамо. Матвей Пономаренко (слева)

Пять мячей Матвея в четырех поединках, лавры лучшего игрока УПЛ по итогам 18-го тура, заочная дискуссия двух тренеров сборной Украины, одного действующего, другого бывшего, о возможности/необходимости вызывать Пономаренко в главную команду страны.

А тут и сам Матвей в недавнем своем интервью громогласно заявил, что хочет уже в нынешнем сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Все это хорошо. Похвально даже. Парень регулярно забивает, он, повторюсь за Йожефом Йожефовичем, «наглый, мощный, с чувством гола».

Но, уж простите меня, на этом все. Пока что все. Потому что Матвей Пономаренко сказал лишь «а», а что будет дальше – будем смотреть и слушать.

«Кудровка», «Верес», «Рух», «Эпицентр» – вот этим командам забивал Пономаренко в своей забивной серии. При всем уважении к этим командам, его истинные добродетели должны проявиться в матчах против команд из верхней части таблицы. Вот если он забьет «Полесью», ЛНЗ или «Шахтеру», ну, тогда и можно говорить и о его претензиях на лавры бомбардира УПЛ, и о его посягательствах на место в сборной.

А пока что об этом говорить, на мой взгляд, рановато. То, что парень талантливый, очевидно и коню. На уровне юношеского первенства он забил больше всех в стране. И если и дальше будет прогрессировать, работать над собой, то, безусловно, вырастет в настоящего мастера. И в сборника.

А работать ему есть над чем. Ну, хотя бы над своей формой. Он действительно «мощный», и корпусом работает, как молодой Милевский, но не так давно у Матвея была проблема лишнего веса. Надеюсь, этой проблемы больше не будет.

А еще надеюсь, что этот нападающий усовершенствуется не только в «наглости» и «мощности», но и в игре один в один. Как по мне, то по этому показателю Пономаренко уступает Ванату. Посему лично для меня форвард «Жироны» видится фактически безальтернативным кандидатом на место в основе сборной в игре против Швеции.

А Пономаренко видится мне безусловно талантливым нападающим, у которого может быть светлое будущее, как минимум не хуже, нежели у Ваната. Но для того, чтобы построить такое будущее, Матвею нужно пару сезонов разрывать УПЛ, забивая не только «Кудровке», но и командам посерьезнее, чего я ему искренне желаю.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Пономаренко забьет гол, который...»
В Эпицентре приняли важное решение по Супряге. Есть один нюанс
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
статьи эксклюзив Матвей Пономаренко Динамо Киев
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2026, 08:56 4
Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс
Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс

Марта в двух сетах одолела Тейлор Таунсенд в матче 1/32 финала тысячника в США

МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08 марта 2026, 07:00 0
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»

Жозе – о матче с «Порту»

Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Футбол | 07.03.2026, 13:33
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Футбол | 08.03.2026, 09:38
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07.03.2026, 11:10
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 8
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 142
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 8
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем