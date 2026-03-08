Чтобы быть на уровне Ваната, Пономаренко нужно пару сезонов разрывать УПЛ

«Его будущее зависит только от него. У него есть перспективы, но прямо сейчас нельзя говорить о национальной сборной. Если он будет показывать стабильную игру в каждом матче, то да – он будет кандидатом в сборную». Это нынешний наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался о молодом форварде «Динамо» Матвее Пономаренко.

Тренер «сине-желтых» накануне первого поединка плей-офф ЧМ-2026 ищет форварда в пару к Ванату и Яремчуку, поскольку Довбик травмирован. И среди кандидатов на вакантное место Сергей Станиславович рассматривает и 20-летнего нападающего «бело-синих».

«Я считаю, что на данный момент Матвей действует острее Ваната. Я вижу в этом футболисте настоящего нападающего. Наглого, мощного, скоростного и с чувством гола. Пономаренко действует разнообразнее Ваната». А это мнение еще одного главного тренера национальной сборной Украины (бывшего главного тренера) – Йожефа Сабо.

Йожеф Йожефович из присущей ему прямотой высказался сразу о двух форвардах «Динамо» – об одном бывшем и одном настоящем. И сделал вывод, кто из них круче. Йожеф Йожефович это может себе позволить. Ему дипломатичность сейчас ни к чему, в отличие от Сергея Станиславовича.

Понятное дело, я и рядом не валялся с этими одинаково уважаемыми мною специалистами, однако позволю и себе вставить по поводу собственные пять копеек. Тем более, что мне тоже дипломатичность – как зайцу стоп-сигнал.

Тема «Пономаренко и национальная сборная» не могла не возникнуть на данном этапе. На носу важнейшая игра против сборной Швеции, а тут нелады с Довбиком, да и Яремчук на новом месте пока что не впечатляет (хотя и на старом месте Роман тоже впечатлял не особо). Получается, что из по-настоящему «живых» кандидатов в первую сборную страны – лишь Ванат. Срочно нужно подкрепление. Посему и возникла, помимо прочих, фамилия Пономаренко.

ФК Динамо

Признаться, возникла не на пустом месте. С появлением на тренерском мостике «Динамо» Игоря Костюка, в составе «бело-голубых» начали регулярно появляться его питомцы по юношеской команде. Окромя Пономаренко, это и Редушко, и Коробов, и Захарченко, да и Нещерета с Михавко тоже можно зачислить в эти стройные ряды.

Я далек от мысли, что Костюк ставит отлично проявивший себя в юношеской команде «молодняк» в первую команду исключительно благодаря своим альтруистическим побуждениям. Конечно, не имевший опыта работы на таком уровне тренер подсознательно ищет опору в игроках, на которых полностью может не только положиться, но и наорать. Одно дело – пихать тому же Пономаренко, и совсем другое – Ярмоленко. Александр Шовковский в этой связи соврать не даст.

Однако, окромя этого нюанса, есть и другие. «Динамо» сейчас действительно на пороге смены поколений. А может, уже и за порогом. К тому же, качественного усиления из вне для первой команды в ближайшем будущем не предусмотрено, насколько я могу полагать, посему и приходится прибегать к помощи вчерашних дублеров. Вполне честолюбивых, к слову, дублеров. Но, все-таки, не более того.

Констатирую так жестко, исходя из нынешней непростой и запутанной ситуации. Ведь, несмотря на откровенное проседание нашего элитного дивизиона, откровенно признать, что кто-то из динамовской молодой поросли конкретно сейчас смотрится «бетонным» игроком основного состава или, тем более, желанным кандидатом в главную команду страны – ну, это, как минимум, преждевременно.

Хотя, повторюсь, на этом фоне Матвей Пономаренко все-таки показательно выделяется из числа своих бывших партнеров по дублю. Выделяется он, в первую очередь, своими результативными действиями – в последних четырех турах УПЛ на его счету пять мячей.

Однако в этом случае тоже нужно делать скидку на его игровое амплуа. Условному Максиму Коробову, действующему на позиции флангового защитника, все-таки сложнее попасть на «радары» и специалистов, и болельщиков, нежели форварду Пономаренко, причем единственному нападающему в игровой схеме нынешнего «Динамо».

Вместе с тем отмечу, что фамилия Пономаренко на слуху в нашем футболе уже не первый год.

Хотя настоящую путевку в основу первой команды выдал Матвею нынешний наставник «бело-синих», дебютировал он в первой команде «Динамо» еще при Луческу. Домнулу Мирче в этой связи нужно отдать должное: он умеет разглядеть в юноше настоящий талант. Пример Ильи Забарного более чем красноречив.

Так вот, юный Матвей Пономаренко дебютировал за «взрослую» динамовскую команду еще третьего ноября 2023 года. Он появился на поле в класичном, на последние минуты поединка. Результативными действиями 17-летний Пономаренко тогда не отличился, но уважать себя заставил.

С тех пор он уже, по большому счету, не выпадал из обоймы первой команды.

А первый свой мяч за первую команду он забил при Шовковском. Однако делать ставку на Матвея СаШо не спешил. Ну, на то у него были веские причины: Ванат. Да и Герреро тоже.

Мне сложно судить, сделал бы Шовковский ставку именно на Пономаренко после ухода Ваната в «Жирону», или продлил бы хождения по мукам Герреро и Блэнуце. Об этом сейчас можно лишь догадываться, но догадываться – дело как минимум неблагодарное.

Александра Владимировича уже нет в команде, и нет не в последнюю очередь из-за откровенной беззубости его бывших подопечных в атаке, а Игорь Владимирович решил поставить на Пономаренко, и не прогадал.

ФК Динамо. Матвей Пономаренко (слева)

Пять мячей Матвея в четырех поединках, лавры лучшего игрока УПЛ по итогам 18-го тура, заочная дискуссия двух тренеров сборной Украины, одного действующего, другого бывшего, о возможности/необходимости вызывать Пономаренко в главную команду страны.

А тут и сам Матвей в недавнем своем интервью громогласно заявил, что хочет уже в нынешнем сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Все это хорошо. Похвально даже. Парень регулярно забивает, он, повторюсь за Йожефом Йожефовичем, «наглый, мощный, с чувством гола».

Но, уж простите меня, на этом все. Пока что все. Потому что Матвей Пономаренко сказал лишь «а», а что будет дальше – будем смотреть и слушать.

«Кудровка», «Верес», «Рух», «Эпицентр» – вот этим командам забивал Пономаренко в своей забивной серии. При всем уважении к этим командам, его истинные добродетели должны проявиться в матчах против команд из верхней части таблицы. Вот если он забьет «Полесью», ЛНЗ или «Шахтеру», ну, тогда и можно говорить и о его претензиях на лавры бомбардира УПЛ, и о его посягательствах на место в сборной.

А пока что об этом говорить, на мой взгляд, рановато. То, что парень талантливый, очевидно и коню. На уровне юношеского первенства он забил больше всех в стране. И если и дальше будет прогрессировать, работать над собой, то, безусловно, вырастет в настоящего мастера. И в сборника.

А работать ему есть над чем. Ну, хотя бы над своей формой. Он действительно «мощный», и корпусом работает, как молодой Милевский, но не так давно у Матвея была проблема лишнего веса. Надеюсь, этой проблемы больше не будет.

А еще надеюсь, что этот нападающий усовершенствуется не только в «наглости» и «мощности», но и в игре один в один. Как по мне, то по этому показателю Пономаренко уступает Ванату. Посему лично для меня форвард «Жироны» видится фактически безальтернативным кандидатом на место в основе сборной в игре против Швеции.

А Пономаренко видится мне безусловно талантливым нападающим, у которого может быть светлое будущее, как минимум не хуже, нежели у Ваната. Но для того, чтобы построить такое будущее, Матвею нужно пару сезонов разрывать УПЛ, забивая не только «Кудровке», но и командам посерьезнее, чего я ему искренне желаю.