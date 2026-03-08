Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интрига все еще жива? Милан переиграл Интер и сократил отставание в Серии A
Чемпионат Италии
Милан
08.03.2026 21:45 – FT 1 : 0
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 марта 2026, 23:45 | Обновлено 09 марта 2026, 00:21
315
2

Интрига все еще жива? Милан переиграл Интер и сократил отставание в Серии A

Россонери одолели нерадзурри со счетом 1:0 в 28-м туре чемпионата Италии

08 марта 2026, 23:45 | Обновлено 09 марта 2026, 00:21
315
2 Comments
Интрига все еще жива? Милан переиграл Интер и сократил отставание в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта Милан одержал минимальную победу над Интером в Дерби делла Мадоннина.

Матч 28-го тура Серии А 2025/26 завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 35-й минуте забил Первис Эступиньян. Результативную передачу на него отдал Юссуф Фофана.

Интер впервые с ноября 2025 года проиграл матч в чемпионате Италии – тогда нерадзурри также проиграли подопечным Массимилиано Аллегри.

В таблице Серии А Милан сократил отставание от Интера, который лидирует с 67 очками – у россонери теперь 60 баллов.

Милан также оторвался от Наполи, который замыкает топ-3 с 56 пунктами.

Серия А 2025/26. 28-й тур, 8 марта

Милан – Интер – 1:0

Гол: Эступиньян, 35

Милан: Майк Меньян, Кони Де Винтер, Первис Эступинан, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич (Кристофер Нкунку, 84), Юссуф Фофана (Самуэле Риччи, 73), Лука Модрич, Алексис Салемакерс, Адриен Рабио, Рафаэл Леау (Никлас Фуллкруг, 73)

Интер Милан: Янн Соммер, Янн Биссек (Анди Диуф, 80), Федерико Димарко, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 68), Мануэль Аканджи, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 68), Петр Зелински, Франческо Пио Эспозито, Генрих Мхитарян (Петар Сучич, 59), Анж-Йоан Бонни, Луис Энрике (Дензел Дюмфрис, 59)

Предупреждения: Адриен Рабио (80), Лука Модрич (89) – Алессандро Бастони (65), Дензел Дюмфрис (69)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Милан), асcист Юссуф Фофана.
По теме:
Милан – Интер – 1:0. Дерби делла Мадоннина. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Милан выиграл первый тайм дерби у Интера благодаря голу Эступиньяна
Милан – Интер. Дерби делла Мадоннина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер Милан Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу Первис Эступиньян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08 марта 2026, 07:00 0
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»

Жозе – о матче с «Порту»

Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08 марта 2026, 08:46 10
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»

Президент клуба – о Клоппе

Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Футбол | 08.03.2026, 20:27
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо возвращает интригу в борьбе за медали»
Футбол | 08.03.2026, 23:17
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо возвращает интригу в борьбе за медали»
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо возвращает интригу в борьбе за медали»
Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
Футбол | 08.03.2026, 17:29
Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
ще мінімум 10 турів щоб відіграти 7 очок, в принципі все реально
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
А если б не просрали Парме из-за ступора после травмы Лофтус-Чика было бы 4 очка отрыва всего лишь. Главное, чтоб Василенко завтра никакой статьи про Милан не выпустил, глядишь интрига будет еще жить.
Ответить
0
Популярные новости
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 17
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32 1
Бокс
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем