Интрига все еще жива? Милан переиграл Интер и сократил отставание в Серии A

8 марта Милан одержал минимальную победу над Интером в Дерби делла Мадоннина.

Матч 28-го тура Серии А 2025/26 завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 35-й минуте забил Первис Эступиньян. Результативную передачу на него отдал Юссуф Фофана.

Интер впервые с ноября 2025 года проиграл матч в чемпионате Италии – тогда нерадзурри также проиграли подопечным Массимилиано Аллегри.

В таблице Серии А Милан сократил отставание от Интера, который лидирует с 67 очками – у россонери теперь 60 баллов.

Милан также оторвался от Наполи, который замыкает топ-3 с 56 пунктами.

Серия А 2025/26. 28-й тур, 8 марта

Милан – Интер – 1:0

Гол: Эступиньян, 35

Милан: Майк Меньян, Кони Де Винтер, Первис Эступинан, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич (Кристофер Нкунку, 84), Юссуф Фофана (Самуэле Риччи, 73), Лука Модрич, Алексис Салемакерс, Адриен Рабио, Рафаэл Леау (Никлас Фуллкруг, 73)

Интер Милан: Янн Соммер, Янн Биссек (Анди Диуф, 80), Федерико Димарко, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 68), Мануэль Аканджи, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 68), Петр Зелински, Франческо Пио Эспозито, Генрих Мхитарян (Петар Сучич, 59), Анж-Йоан Бонни, Луис Энрике (Дензел Дюмфрис, 59)

Предупреждения: Адриен Рабио (80), Лука Модрич (89) – Алессандро Бастони (65), Дензел Дюмфрис (69)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

