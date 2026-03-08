Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Милан выиграл первый тайм дерби у Интера благодаря голу Эступиньяна
Италия
08 марта 2026, 22:37 | Обновлено 08 марта 2026, 22:49
Первис поразил ворота нерадзурри на 35-й минуте матча 28-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Милан выиграл первый тайм у Интера в Дерби делла Мадоннина со счетом 1:0.

Единственный гол в первой 45-минутке на 35-й забил Первис Эступиньян. Ассист на эквадорского форварда отдал Юссуф Фофана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды начали поединок 8 марта в 21:45 на стадионе Сан-Сиро.

Если Милан удержит победу, то сократит отставание от Интера в таблице чемпионата Италии – у россонери будет 60 очков, а у нерадзурри – 67 баллов.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
