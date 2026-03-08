ВИДЕО. Милан выиграл первый тайм дерби у Интера благодаря голу Эступиньяна
Первис поразил ворота нерадзурри на 35-й минуте матча 28-го тура Серии А
Милан выиграл первый тайм у Интера в Дерби делла Мадоннина со счетом 1:0.
Единственный гол в первой 45-минутке на 35-й забил Первис Эступиньян. Ассист на эквадорского форварда отдал Юссуф Фофана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды начали поединок 8 марта в 21:45 на стадионе Сан-Сиро.
Если Милан удержит победу, то сократит отставание от Интера в таблице чемпионата Италии – у россонери будет 60 очков, а у нерадзурри – 67 баллов.
❗️ ВИДЕО. Милан выиграл первый тайм дерби у Интера благодаря голу Эступиньяна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей турецкого турнира
Президент клуба – о Клоппе