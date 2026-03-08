Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Милан
08.03.2026 21:45 – 51 1 : 0
Интер Милан
Италия
08 марта 2026, 21:45 |
Милан – Интер. Дерби делла Мадоннина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 28-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта состоится матч 29-го тура Серии А 2025/26 между командами Милан и Интер.

Дерби делла Мадоннинапройдет на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучи в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Италии нерадзурри лидируют с 67 очками. У россонери 57 пунктов.

Смотрите видеотрансляцию матча на MEGOGO.

Милан – Интер
События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Милан), асcист Юссуф Фофана.
По теме:
Милан – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Милан выиграл первый тайм дерби у Интера благодаря голу Эступиньяна
Дерби делла Мадоннина. Милан и Интер назвали стартовые составы на суперматч
