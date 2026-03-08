Милан – Интер. Дерби делла Мадоннина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 28-го тура Серии А 2025/26
8 марта состоится матч 29-го тура Серии А 2025/26 между командами Милан и Интер.
Дерби делла Мадоннинапройдет на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучи в 21:45 по Киеву.
В таблице чемпионата Италии нерадзурри лидируют с 67 очками. У россонери 57 пунктов.
Смотрите видеотрансляцию матча на MEGOGO.
События матча
