Дерби делла Мадоннина. Милан и Интер назвали стартовые составы на суперматч

Наставники команд Милан и Интер – Массимилиано Аллегри и Кристиан Киву – назвали стартовые составы на очное противостояние в 28-м туре Серии А 2025/26.

Оба коллектива сыграют с двумя форвардами. В составе россонери в атаке выйдут Кристиан Пулишич и Рафаэл Леау, а у нерадзурри Анж-Йоан Бонни и Франческо Пио Эспозито.

Дерби делла Мадоннина пройдет 8 марта и начнется в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро. Главным рефери поединка будет Даниэле Довери.

В таблице чемпионата Италии Милан с 57 очками занимает второе место. Интер с 67 баллами уверенно лидирует.

Стартовые составы на матч Милан – Интер