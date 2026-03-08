Дерби делла Мадоннина. Милан и Интер назвали стартовые составы на суперматч
Поединок 28-го тура Серии А состоится 8 марта и начнется на Сан-Сиро в 21:45 по Киеву
Наставники команд Милан и Интер – Массимилиано Аллегри и Кристиан Киву – назвали стартовые составы на очное противостояние в 28-м туре Серии А 2025/26.
Оба коллектива сыграют с двумя форвардами. В составе россонери в атаке выйдут Кристиан Пулишич и Рафаэл Леау, а у нерадзурри Анж-Йоан Бонни и Франческо Пио Эспозито.
Дерби делла Мадоннина пройдет 8 марта и начнется в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро. Главным рефери поединка будет Даниэле Довери.
В таблице чемпионата Италии Милан с 57 очками занимает второе место. Интер с 67 баллами уверенно лидирует.
Стартовые составы на матч Милан – Интер
