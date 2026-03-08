Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
08 марта 2026, 21:18 | Обновлено 08 марта 2026, 21:19
Дерби делла Мадоннина. Милан и Интер назвали стартовые составы на суперматч

Поединок 28-го тура Серии А состоится 8 марта и начнется на Сан-Сиро в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставники команд Милан и Интер – Массимилиано Аллегри и Кристиан Киву – назвали стартовые составы на очное противостояние в 28-м туре Серии А 2025/26.

Оба коллектива сыграют с двумя форвардами. В составе россонери в атаке выйдут Кристиан Пулишич и Рафаэл Леау, а у нерадзурри Анж-Йоан Бонни и Франческо Пио Эспозито.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дерби делла Мадоннина пройдет 8 марта и начнется в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро. Главным рефери поединка будет Даниэле Довери.

В таблице чемпионата Италии Милан с 57 очками занимает второе место. Интер с 67 баллами уверенно лидирует.

Стартовые составы на матч Милан – Интер

Массимилиано Аллегри Кристиан Киву стартовые составы Интер Милан Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
