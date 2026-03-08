8 марта на Сан-Сиро пройдет матч 28-го тура Серии А Италии, в котором Милан встретится с Интером. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда просто не могла не отреагировать на жуткий провал прошлого сезона. Тогда, правда, без трофея не обошлись - выиграли Суперкубок. Но это было скромное утешение для гранда, что вылетел рано из Лиги чемпионов, проиграл финал кубка и, главное, со второго места в Серии А откатился на восьмое.

У Аллегри тоже были неудачи. Его подопечные быстро вылетели и с кубка, и с Суперкубка. Но при этом удавалось хотя бы в Серии А заметно прибавить - по сути, это был второй и последний реальный претендент на скудетто. Но в последнее время и на поле начались проблемы, причем из категории на ровном месте: ничья с Комо и особенно поражение Парме, причем дома (до этого в чемпионате проигрывали в стартовом туре). Еще и все более громко говорят о том, что следующим наставником Реала может стать Аллегри.

Интер

Клуб прекрасно помнит, как протекал и чем закончился прошлый сезон. Тогда обладатель скудетто претендовал на требл, а закончил с нулем титулов и поражением в финале Лиги чемпионов со счетом 0:5. Явно не так планировал закончить свою долгую и в целом успешную каденцию в Милане Симоне Индзаги.

Сменивший его Киву уже успел проиграть последовательно на клубном чемпионате мира, в Суперкубке Италии и, в феврале, вылететь из Лиги чемпионов в первом же раунде плей-офф - от Буде/Глимт! Да и 0:0 с Комо в первом полуфинале кубка - так себе счет, пусть и приближающий к итоговому успеху. Но, главное, при этом в Серии А уже есть десятиочковый отрыв от ближайшего преследователя, как раз Милана. И в дерби сейчас есть шанс окончательно похоронить интригу тут.

Статистика личных встреч

А ведь Милан не проигрывает в шести дерби кряду. И выиграл оба последних, в том числе уже когда наставниками в ноябре были Аллегри и Киву.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Интеру пора прервать свои неудачи в очных поединках. Ставим на формальных гостей, но с форой 0 (коэффициент - 1,60).