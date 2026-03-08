8 марта Милан и Интер провели матч 28-го тура Серии А 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Сан-Сиро. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Серия А 2025/26. 28-й тур, 8 марта

Милан – Интер – 1:0

Гол: Эступиньян, 35

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Эступиньян, 35 мин.