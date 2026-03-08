08.03.2026 21:45 – FT 1 : 0
Милан – Интер – 1:0. Дерби делла Мадоннина. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Серии А 2025/26
8 марта Милан и Интер провели матч 28-го тура Серии А 2025/26.
Команды сыграли на стадионе Сан-Сиро. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 28-й тур, 8 марта
Милан – Интер – 1:0
Гол: Эступиньян, 35
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Эступиньян, 35 мин.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Милан), асcист Юссуф Фофана.
