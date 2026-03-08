Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милан – Интер – 1:0. Дерби делла Мадоннина. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
08.03.2026 21:45 – FT 1 : 0
Интер Милан
Италия
10 марта 2026, 00:11 |
199
0

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Серии А 2025/26

Милан – Интер – 1:0. Дерби делла Мадоннина. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта Милан и Интер провели матч 28-го тура Серии А 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Сан-Сиро. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 28-й тур, 8 марта

Милан – Интер – 1:0

Гол: Эступиньян, 35

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Эступиньян, 35 мин.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Милан), асcист Юссуф Фофана.
По теме:
Интрига все еще жива? Милан переиграл Интер и сократил отставание в Серии A
Бенфика – Порту – 2:2. Камбек в Лиссабоне, игра Трубина. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Милан выиграл первый тайм дерби у Интера благодаря голу Эступиньяна
Сообщить об ошибке

