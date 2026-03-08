Лион Яремчука вырвал ничью у Парижа на 90+6-й, но выпал из топ-3 Лиги 1

Лион вырвал ничью у ФК Париж в матче 25-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Парк Олимпик Лионнез и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в этом поединке на 63-й минуте забил Маршалл Мунетси. На 90+6-й пенальти в составе хозяев реализовал Корентен Толиссо.

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук вышел на поле на 58-й минуте вместо Николаса Тальяфико. Результативными действиями украинец отличиться не сумел.

Из-за этой ничьи Лион потерял место в топ-3 чемпионата Франции – подопечные Паулу Фонсеки с 46 очками располагается на четвертом месте. Столько же и у Марселя, который идет на одной позиции вышел благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных голов.

Лига 1 2025/26. 25-й тур, 8 марта

Лион – Париж – 1:1

Голы: Толиссо, 90+6 (пен.) – Мунетси, 63