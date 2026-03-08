Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Чемпионат Португалии
Бенфика
08.03.2026 20:00 – FT 2 : 2
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 марта 2026, 22:09 | Обновлено 08 марта 2026, 22:33
2168
8

Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2

Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура чемпионата, Судаков остался в резерве

08 марта 2026, 22:09 | Обновлено 08 марта 2026, 22:33
2168
8 Comments
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine

Бенфика вырвала ничью у Порту в матче 25-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

Орлы отыгрались с 0:2 – встреча на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме драконы забили два гола: в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина отличились Виктор Фрохольдт и Оскар Петушевски.

Во второй 45-минуте лиссабонская команда оформила камбек – голы забили Андреас Шельдеруп и Леандру Байррейру.

Вышеупомянутый Трубин провел на поле весь поединок. Еще один представитель Украины в составе Бенфики Георгий Судаков остался в резерве.

На 90+1-й минуте рефери показал красную карточку тренеру Бенфики Жозе Моуриньо. А на 90-й удалил и Николаса Отаменди, который был заменен на 75-й. Отаменди и Моуриньо увидели красную за лишние эмоции.

В таблице чемпионата Португалии Порту с 66 очками занимает первое место. У Бенфики 59 баллов и третья позиция. На второй строчке идет Спортинг с 62 пунктами.

Чемпионат Португалии 2025/26. 25-й тур, 8 марта

Бенфика – Порту – 2:2

Голы: Шельдеруп, 69, Баррейру, 89 – Фрохольдт, 10, Петушевски, 40

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди (Антониу Силва, 75), Самуэль Даль, Томаш Араужу, Амар Дедич (Александр Бах, 82), Рафа Силва (Франьо Иванович, 65), Ричард Риос, Энцо Барренечеа (Леандро Баррейро Мартинс, 75), Джанлука Престианни (Доди Лукебакио, 65), Андреас Шельдеруп, Вангелис Павлидис

Порту: Диогу Кошта, Ян Беднарек, Мартим Фернандеш (Франсишку Моура, 58), Алберту Кошта, Якуб Кивиор, Виктор Фрохольдт, Пепе Акино (Вильям Гомес, 46), Алан Варела, Габриэль Вейга (Секо Фофана, 46), Оскар Петушевски (Борха Сайнс, 64), Дениз Гюль (Терем Моффи, 78)

Предупреждения: Николас Отаменди (35), Антониу Силва (90) – Пепе Акино (26), Габриэль Вейга (35), Диогу Кошта (45), Мартим Фернандеш (58), Алберту Кошта (78), Вильям Гомес (81)

Удаления: Николас Отаменди, 90, Жозе Моуриньо, 90+1 (за пределами поля, Бенфика)

Таблица чемпионата Португалии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 25 21 3 1 49 - 10 15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон 66
2 Спортинг Лиссабон 25 19 5 1 64 - 14 15.03.26 17:30 Спортинг Лиссабон - Тондела07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон 62
3 Бенфика 25 17 8 0 53 - 16 14.03.26 22:30 Арока - Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка 59
4 Брага 25 13 7 5 52 - 25 22.03.26 22:30 Брага - Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве 46
5 Жил Висенте 25 11 8 6 37 - 25 14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте 41
6 Фамаликау 25 11 6 8 30 - 21 14.03.26 17:30 Витория Гимараеш - Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС 39
7 Морейренсе 25 10 5 10 31 - 35 15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте 35
8 Эшторил 25 9 7 9 46 - 42 15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела 34
9 Витория Гимараеш 24 9 5 10 28 - 35 08.03.26 22:30 Санта Клара - Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе 32
10 Алверка 25 7 7 11 24 - 39 14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка 28
11 Арока 25 7 5 13 32 - 53 14.03.26 22:30 Арока - Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш 26
12 Эштрела Амадора 25 5 10 10 28 - 43 15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара 25
13 Каза Пия 25 5 9 11 26 - 44 20.03.26 22:15 Эштрела Амадора - Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия 24
14 Насьонал 25 5 7 13 29 - 37 15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия 22
15 Риу Аве 24 4 9 11 23 - 44 09.03.26 22:15 Тондела - Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока 21
16 Тондела 24 4 7 13 19 - 38 09.03.26 22:15 Тондела - Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика 19
17 Санта Клара 24 4 7 13 20 - 31 08.03.26 22:30 Санта Клара - Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил 19
18 АВС 25 1 7 17 18 - 57 15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС 10
Полная таблица

По теме:
Бенфика – Порту. Трубин в основе, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE
Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Возвращение Судакова. Состав Бенфики на важный матч против Порту
Виктор Фрохольдт Андреас Шельдеруп Леандру Баррейру удаление (красная карточка) Жозе Моуриньо Николас Отаменди Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика Порту Бенфика - Порту чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч между Полесьем и Динамо был прерван
Футбол | 08 марта 2026, 20:07 0
Матч между Полесьем и Динамо был прерван
Матч между Полесьем и Динамо был прерван

Всему виной воздушная тревога в Житомирской области

Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Теннис | 08 марта 2026, 13:31 12
Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной

Дарья уступила Ханне Вандевинкель в решающем поединке словацкого 75-тысячника

Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Футбол | 08.03.2026, 08:59
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08.03.2026, 08:46
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08.03.2026, 08:12
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Черговий перформанс від Моуріньо. Хто б сумнівався..
Ответить
+3
Harun Bakircioğlu
Счет сравняли игроки, вышедшие на замену. Походу Судаков у Моуриньо и на замену выходить не будет.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
antt
Ештадіо та Луж - новий мем
Ответить
+1
----
Бенфика сегодня теряет окончательные призрачные шансы на чемпионство. Да и серебро тоже очень сомнительно.
Ответить
0
antt
Можна сказати що Судаков не виручив. Як і Трубін. Тільки причини різні. Перший навіть не виходив на поле, а другий не пропустив на гол менше ніж Бенфіка сама реалізувала за результатами матчу (бо спочатку ніби голи були тільки у Порту)
Ответить
0
Стюард #11
І 0 поразок досі...
Ответить
0
Mark4854590
Бенфіка вже може остаточно прощатися з мріями про чемпіонство
Ответить
0
Популярные новости
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32 1
Бокс
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 5
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 18
Теннис
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем