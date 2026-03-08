Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура чемпионата, Судаков остался в резерве
Бенфика вырвала ничью у Порту в матче 25-го тура чемпионата Португалии 2025/26.
Орлы отыгрались с 0:2 – встреча на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне завершилась со счетом 2:2.
В первом тайме драконы забили два гола: в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина отличились Виктор Фрохольдт и Оскар Петушевски.
Во второй 45-минуте лиссабонская команда оформила камбек – голы забили Андреас Шельдеруп и Леандру Байррейру.
Вышеупомянутый Трубин провел на поле весь поединок. Еще один представитель Украины в составе Бенфики Георгий Судаков остался в резерве.
На 90+1-й минуте рефери показал красную карточку тренеру Бенфики Жозе Моуриньо. А на 90-й удалил и Николаса Отаменди, который был заменен на 75-й. Отаменди и Моуриньо увидели красную за лишние эмоции.
В таблице чемпионата Португалии Порту с 66 очками занимает первое место. У Бенфики 59 баллов и третья позиция. На второй строчке идет Спортинг с 62 пунктами.
Чемпионат Португалии 2025/26. 25-й тур, 8 марта
Бенфика – Порту – 2:2
Голы: Шельдеруп, 69, Баррейру, 89 – Фрохольдт, 10, Петушевски, 40
Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди (Антониу Силва, 75), Самуэль Даль, Томаш Араужу, Амар Дедич (Александр Бах, 82), Рафа Силва (Франьо Иванович, 65), Ричард Риос, Энцо Барренечеа (Леандро Баррейро Мартинс, 75), Джанлука Престианни (Доди Лукебакио, 65), Андреас Шельдеруп, Вангелис Павлидис
Порту: Диогу Кошта, Ян Беднарек, Мартим Фернандеш (Франсишку Моура, 58), Алберту Кошта, Якуб Кивиор, Виктор Фрохольдт, Пепе Акино (Вильям Гомес, 46), Алан Варела, Габриэль Вейга (Секо Фофана, 46), Оскар Петушевски (Борха Сайнс, 64), Дениз Гюль (Терем Моффи, 78)
Предупреждения: Николас Отаменди (35), Антониу Силва (90) – Пепе Акино (26), Габриэль Вейга (35), Диогу Кошта (45), Мартим Фернандеш (58), Алберту Кошта (78), Вильям Гомес (81)
Удаления: Николас Отаменди, 90, Жозе Моуриньо, 90+1 (за пределами поля, Бенфика)
Таблица чемпионата Португалии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|25
|21
|3
|1
|49 - 10
|15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон
|66
|2
|Спортинг Лиссабон
|25
|19
|5
|1
|64 - 14
|15.03.26 17:30 Спортинг Лиссабон - Тондела07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон
|62
|3
|Бенфика
|25
|17
|8
|0
|53 - 16
|14.03.26 22:30 Арока - Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка
|59
|4
|Брага
|25
|13
|7
|5
|52 - 25
|22.03.26 22:30 Брага - Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве
|46
|5
|Жил Висенте
|25
|11
|8
|6
|37 - 25
|14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте
|41
|6
|Фамаликау
|25
|11
|6
|8
|30 - 21
|14.03.26 17:30 Витория Гимараеш - Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС
|39
|7
|Морейренсе
|25
|10
|5
|10
|31 - 35
|15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте
|35
|8
|Эшторил
|25
|9
|7
|9
|46 - 42
|15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела
|34
|9
|Витория Гимараеш
|24
|9
|5
|10
|28 - 35
|08.03.26 22:30 Санта Клара - Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе
|32
|10
|Алверка
|25
|7
|7
|11
|24 - 39
|14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка
|28
|11
|Арока
|25
|7
|5
|13
|32 - 53
|14.03.26 22:30 Арока - Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш
|26
|12
|Эштрела Амадора
|25
|5
|10
|10
|28 - 43
|15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара
|25
|13
|Каза Пия
|25
|5
|9
|11
|26 - 44
|20.03.26 22:15 Эштрела Амадора - Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия
|24
|14
|Насьонал
|25
|5
|7
|13
|29 - 37
|15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия
|22
|15
|Риу Аве
|24
|4
|9
|11
|23 - 44
|09.03.26 22:15 Тондела - Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока
|21
|16
|Тондела
|24
|4
|7
|13
|19 - 38
|09.03.26 22:15 Тондела - Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика
|19
|17
|Санта Клара
|24
|4
|7
|13
|20 - 31
|08.03.26 22:30 Санта Клара - Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил
|19
|18
|АВС
|25
|1
|7
|17
|18 - 57
|15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС
|10
