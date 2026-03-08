Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
08.03.2026 20:00 - : -
Порту
Португалия
08 марта 2026, 18:42 | Обновлено 08 марта 2026, 19:49
Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок начнется 8 марта в 20:00 по Киеву

Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 марта на Эштадиу да Луш пройдет матч 25-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Порту. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне уступила Спортингу титул и в Примейре, и в кубке страны. Но тогда тренера не меняли, и, казалось, решение было правильным. После паузы выиграли Суперкубок, обыграв соседа и главного врага. Да и потом побеждали, и на внутренней арене, и в квалификации Лиги чемпионов. Но как только, в первом же туре, было поражение (и какое - безвольные 2:3 с Карабахом дома) - как произошла рокировка.

Возможно, в Лиссабоне не смогли избежать искушения вернуть домой Моуринью. Вот только у него не задалось. Только за счет гола Трубина вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но лишь для двух поражений от того же Реала. В кубках гранд тоже проиграл уже. Остается Примейра, но и там отставание от нынешнего соперника равна семи очкам.

Порту

Клуб в последнее время был на третьих ролях. В том числе и в прошлом сезоне проиграл конкуренцию и Бенфике, и Спортингу. Но летом появился на тренерском посту Фариоли. И с ним получилось резко прибавить - получилось уверенно возглавить таблицу.

Вот только в последнее время начало происходить все больше осечек. Еще в декабре был вылет от скромной Витории Гимараэш в рамках Кубка Лиги. В феврале проиграли Каза Пие и упустили победу в чемпионате над главным преследователем, Спортингом, пропустив ответный мяч на десятой добавленной минуте. Более того, март начался с того, что тому же противнику проиграли 0:1 в рамках кубка. Если сейчас не выиграть в Лиссабоне, то преимущество в борьбе за лидерство может уменьшится вдвое, до практически минимального уровня.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне дважды выигрывала Бенфика. Но в этом после нулевой ничьей в чемпионате Порту дома победил 1:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.02 для Бенфики и 4.41 для Порту. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам арены. Но гости не зря идут в лидерах - ставим на то, что они не проиграют в столице (коэффициент - 1,68).

(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость.
Бенфика Порту Бенфика - Порту чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
