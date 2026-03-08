Бенфика – Порту. Трубин в основе, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE

В воскресенье, 8 марта, состоится центральный матч 25-го тура чемпионата Португалии: «Бенфика» – «Порту».

Битву грандов португальского футбола примет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Начало – в 20:00.

Украинские игроки – Анатолий Трубин и Георгий Судаков – готовятся помочь «орлам» в важном противостоянии.

«Порту» сейчас возглавляет турнирную таблицу (65 очков), «Бенфика» – третья (58 баллов).

Предыдущая встреча команд прошла в Кубке Португалии в рамках 1/4 финала. Тот матч «Бенфика» проиграла со счетом 0:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция