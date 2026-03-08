Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Порту. Трубин в основе, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Португалии
Бенфика
08.03.2026 20:00 – 58 0 : 2
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 марта 2026, 20:00 | Обновлено 08 марта 2026, 20:02
1398
3

Бенфика – Порту. Трубин в основе, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 марта в 20:00 поединок чемпионата Португалии

08 марта 2026, 20:00 | Обновлено 08 марта 2026, 20:02
1398
3 Comments
Бенфика – Порту. Трубин в основе, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 марта, состоится центральный матч 25-го тура чемпионата Португалии: «Бенфика» – «Порту».

Битву грандов португальского футбола примет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Начало – в 20:00.

Украинские игроки – Анатолий Трубин и Георгий Судаков – готовятся помочь «орлам» в важном противостоянии.

«Порту» сейчас возглавляет турнирную таблицу (65 очков), «Бенфика» – третья (58 баллов).

Предыдущая встреча команд прошла в Кубке Португалии в рамках 1/4 финала. Тот матч «Бенфика» проиграла со счетом 0:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Порту
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Петушевски (Порту), асcист Габриэль Вейга.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Фрохольдт (Порту).
По теме:
Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Возвращение Судакова. Состав Бенфики на важный матч против Порту
ВИДЕО. Бенфика, не проспи. Спортинг потерял баллы в борьбе за золото
Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков Порту Бенфика - Порту
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08 марта 2026, 09:16 19
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов

На поединке между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность

Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»
Футбол | 08 марта 2026, 19:48 0
Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»
Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»

Тренер «Карпат» дал комментарий после ничьей с «Кудровкой»

Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Футбол | 07.03.2026, 20:48
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Футбол | 08.03.2026, 14:56
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Бокс | 07.03.2026, 21:40
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
Матч тільки почався, а Труба вже як завжди накосячив
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Я смотрю, Жозе очень сильно помогло то, что он нашел причину плохой игры Бенфики в Судакове. На своем поле xG в 5 раз меньше, чем у Порту.
Ответить
0
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 10
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 5
Бокс
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 17
Теннис
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем