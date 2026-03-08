Бенфика – Порту – 2:2. Камбек в Лиссабоне, игра Трубина. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Португалии 2025/26
8 марта Бенфика и Порту сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Португалии 2025/26.
Встреча, которая прошла на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:2.
Орлы оформили камбек с 0:2 против драконов. Голами за Бенфику отличились Андреас Шельдеруп и Леандру Баррейру, а для Порту забили Виктор Фрохольдт и Оскар Петушевски.
Украинский голкипер лиссабонского коллектива Анатолий Трубин провел весь поединок. Георгий Судаков остался в резерве.
Чемпионат Португалии 2025/26. 25-й тур, 8 марта
Бенфика – Порту – 2:2
Голы: Шельдеруп, 69, Баррейру, 89 – Фрохольдт, 10, Петушевски, 40
Видеообзор матча
События матча
