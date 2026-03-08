Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Порту – 2:2. Камбек в Лиссабоне, игра Трубина. Видео голов, обзор
Чемпионат Португалии
Бенфика
08.03.2026 20:00 – FT 2 : 2
Порту
Португалия
08 марта 2026, 23:29 |
318
0

Бенфика – Порту – 2:2. Камбек в Лиссабоне, игра Трубина. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Португалии 2025/26

Бенфика – Порту – 2:2. Камбек в Лиссабоне, игра Трубина. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта Бенфика и Порту сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

Встреча, которая прошла на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:2.

Орлы оформили камбек с 0:2 против драконов. Голами за Бенфику отличились Андреас Шельдеруп и Леандру Баррейру, а для Порту забили Виктор Фрохольдт и Оскар Петушевски.

Украинский голкипер лиссабонского коллектива Анатолий Трубин провел весь поединок. Георгий Судаков остался в резерве.

Чемпионат Португалии 2025/26. 25-й тур, 8 марта

Бенфика – Порту – 2:2

Голы: Шельдеруп, 69, Баррейру, 89 – Фрохольдт, 10, Петушевски, 40

Видеообзор матча

События матча

90’
Жозе Моуринью (Бенфика) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Бенфика), асcист Франьо Иванович.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Петушевски (Порту), асcист Габриэль Вейга.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Фрохольдт (Порту).
Милан – Интер – 1:0. Дерби делла Мадоннина. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Милан выиграл первый тайм дерби у Интера благодаря голу Эступиньяна
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Леандру Баррейру Бенфика чемпионат Португалии по футболу Николас Отаменди Анатолий Трубин Порту Георгий Судаков Андреас Шельдеруп Бенфика - Порту Виктор Фрохольдт видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
