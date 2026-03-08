Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) не сумела завоевать трофей на турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия.

В финале украинка в двух сетах потерпела поражение от первой сеяной Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 115) за 1 час и 18 минут.

ITF W75 Трнава. Хард в помещении. Финал

Ханне Вандевинкель (Бельгия) [1] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 7:6 (7:1), 6:1

Снигур во второй раз сыграла против Вандевинкель. В 2023 году Дарья уступила Ханне на 40-тысячнике в Пентаже, Люксембург.

Снигур прервала победную серию, которая составляла девять матчей. В конце февраля Дарья стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Оэйраше.

Снигур провела 20-й финал на уровне турниров ITF и боролась за 12-й трофей. С понедельника Дарья поднимется на 109-ю позицию в рейтинге WTA.

Результаты Снигур на турнире ITF W75 в Трнаве: