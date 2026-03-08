Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
08 марта 2026, 13:31 | Обновлено 08 марта 2026, 13:41
Дарья уступила Ханне Вандевинкель в решающем поединке словацкого 75-тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) не сумела завоевать трофей на турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия.

В финале украинка в двух сетах потерпела поражение от первой сеяной Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 115) за 1 час и 18 минут.

ITF W75 Трнава. Хард в помещении. Финал

Ханне Вандевинкель (Бельгия) [1] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 7:6 (7:1), 6:1

Снигур во второй раз сыграла против Вандевинкель. В 2023 году Дарья уступила Ханне на 40-тысячнике в Пентаже, Люксембург.

Снигур прервала победную серию, которая составляла девять матчей. В конце февраля Дарья стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Оэйраше.

Снигур провела 20-й финал на уровне турниров ITF и боролась за 12-й трофей. С понедельника Дарья поднимется на 109-ю позицию в рейтинге WTA.

Результаты Снигур на турнире ITF W75 в Трнаве:

  • R1: Дарья Снигур [2] – Вендула Валдманнова – 6:0, 6:0
  • R2: Дарья Снигур [2] – Валентина Ризер – 6:0, 6:1
  • 1/4 финала: Дарья Снигур [2] – Луция Гавличкова – 6:3, 6:4
  • 1/2 финала: Дарья Снигур [2] – Селин Неф – 6:4, 6:4
  • Финал: Дарья Снигур [2] – Ханне Вандевинкель [1] – 6:7 (1:7), 1:6
Дарья Снигур Ханне Вандевинкель ITF Трнава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
