Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Заря» – СК «Полтава» - 4:0
Голы: Андушич, 2, 13, 51, Будковский, 59
«Заря»: Турбаевский – Жуниньо (Малыш, 68), Яныч (Эскинья, 86), Джордан, Пердута – Саллиеу, Папара, Андушич – Вантух (Елавич, 68), Будковский (Задорожный, 78), Слесарь (Верлей, 78).
СК «Полтава»: Минчев – Коцюмака (Ухань, 63), Мисюра, Веремиенко (Подлепич, 55), Кононов – Пятов (Марусич, 55), Даниленко (Плахтырь, 88), Дорошенко – Галенков (Вивдич, 55), Сухоручко, Одарюк.
Арбитр: Артем Михайлюк (Киев).
Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).
Удары (в створ) – 17 (7) : 3 (1)
Угловые – 1:2
Оффсайды – 1:1
ЗАРЯ - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жозе – о матче с «Порту»
Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд
Їм би побільше зібраності, координації та ще везіння і ми б бачили їх у верху таблиці.
Вони стільки балів гублять та перемог!
Один тільки матч з Кудрівкою чого вартий.