  4. Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Премьер-лига
Заря
08.03.2026 13:00 – FT 4 : 0
Полтава
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 14:56 | Обновлено 08 марта 2026, 14:57
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари

Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ

ФК Заря

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Заря» – СК «Полтава» - 4:0

Голы: Андушич, 2, 13, 51, Будковский, 59

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо (Малыш, 68), Яныч (Эскинья, 86), Джордан, Пердута – Саллиеу, Папара, Андушич – Вантух (Елавич, 68), Будковский (Задорожный, 78), Слесарь (Верлей, 78).

СК «Полтава»: Минчев – Коцюмака (Ухань, 63), Мисюра, Веремиенко (Подлепич, 55), Кононов – Пятов (Марусич, 55), Даниленко (Плахтырь, 88), Дорошенко – Галенков (Вивдич, 55), Сухоручко, Одарюк.

Арбитр: Артем Михайлюк (Киев).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ) – 17 (7) : 3 (1)
Угловые – 1:2
Оффсайды – 1:1

ЗАРЯ - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

Полтава чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Полтава отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Олександр Бондарчук
У команди, яка йде останньою в таблиці і у якої має бути надмірна мотивація - 6 порушень правил за всю гру і жодної жовтої картки)) Виходить, що вони й самі не хочуть грати в УПЛ. Ні гри, ні боротьби! 
odiniznashih
У Зорі один з найсильніших складів у чемпіонаті по грі. .
Їм би побільше зібраності,  координації та ще везіння і ми б бачили їх у верху таблиці.
Вони стільки балів гублять та перемог!
Один тільки матч з Кудрівкою чого вартий.
Євгеній Січкаренко
Зоря сильний колектив. Це вам справді не динамо, яке Полтава легко на класі виносила на їх полі
Dyrkach
Полтава дно, зовсім трішки краще диркачів 
