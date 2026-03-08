В 19-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 8 августа, в Киеве встретятся «Заря» и «Полтава». В двух крайних матчах команда Виктора Скрипника показала себя не с лучшей стороны, в то время как «Полтава» также продолжает пасти задних в нижней части таблицы.

Заря

Луганский клуб до сих пор продолжает штормить. «Заря» пока демонстрирует не тот футбол, который хочется видеть им самим, но еще больше по «мужикам» бьют кадровые потери (травмы Мичина и Башича) и отсутствие положительных результатов. В первых двух матчах после паузы подопечные Скрипника сначала подарили ничью «Кудровке» в конце встречи, а в следующем туре вообще уступили «Кривбассу».

Эта ситуация для «Зари» очень похожа на ту, что была в начале нового сезона, где команда находилась в поисках своей игры, но не всегда могла радовать позитивом. Поэтому сейчас у «Зари» появилась идеальная возможность исправиться, а поводом для удовольствия могла бы быть победа над «Полтавой» в юбилейном 820-м матче для луганцев в УПЛ.

Напомним, что матч против «Полтавы» из-за перебора желтых карточек пропустит Богдан Кушниренко.

Полтава

У дебютанта УПЛ вообще ситуация выглядит плачевно, ведь «Полтава» имея наименьшее количество очков среди остальных коллективов, также имеет в своем пассиве больше всего поражений (всего их 13), и статус худшей обороны УПЛ.

Если еще с «Вересом» в игре полтавского клуба можно было найти плюс, то в игре против «Кудровки» команде Матвийченко мало что удалось предложить своему оппоненту, а потому команда завершила игру без голов.

Пока рано заглядывать в будущее и делать преждевременные выводы, но с такой игрой «Полтава» является главным претендентом на вылет, в случае, если команда так и не сможет улучшить свое положение в плане получения очков. На очереди поединок с луганской «Зарей», которая в первом круге без шансов одолела «Полтаву», и попытается повторить успех в предстоящей игре.

Статистика встреч

Единственный матч между этими командами завершился победой «Зари» со счетом 4:1. У луганцев голы забивали Филипп Будковский, Петар Мичин, Артем Слесар и Неманья Андушич, а у «Полтавы» Николай Бужин.

Прогноз на противостояние

Виктория в этой игре обеим командам существенно ничего не изменит, но может дать уверенность на остаток сезона, который точно может стать увлекательным как для «Зари» так и для «Полтавы». Учитывая больший опыт выступлений в УПЛ со стороны луганцев и желание обеих команд побеждать, то без забитых голов точно дело не обойдется, а потом нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Яныч, Джордан, Пердута, Вантух, Попара, Малыш, Слесар, Андушич, Будковский

«Полтава»: Минчев, Кононов, Мисюра, Веремиенко, Коцюмака, Галенков, Дорошенко, Даниленко, Одарюк, Марусич, Сухоручко

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.32 для «Зари» и 9.67 для «Полтавы». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.