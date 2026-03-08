Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после победы своей команды над СК Полтава (4:0) в 19-м туре УПЛ.

– Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко. Мы работали, понимали, что будем играть против команды, находящейся внизу турнирной таблицы, команды, которой нужно также набирать очки.

В течение недели мы говорили, что не будет легкой прогулки. Уже играли с «Кудровкой» похожую игру… Болит сегодня….

Забив третий мяч, уже немного успокоились. Благодарность ребятам. Такие матчи – это психология. Забили четыре гола. Могли еще забить. Сыграли «на ноль» – это все то, что нужно.

- Будет ли «выставляться» команде Андушич?

-Это к нему вопрос (улыбается). Он игрок, делающий разницу. Первый мяч – очень хороший и очень полезный был для нас. После игры – это уже до игры. Смотрим вперед. Впереди нас ждет непростой поединок против «Колоса».

-Когда мы увидим Петара Мичина?

-Он получил травму на сборе в Турции. Ему сделали операцию на колене и теперь ждем его в конце марта.

-Может вам нужно почаще играть на «Оболони-Арене»?

– У нас есть стадион, где мы проводим домашние матчи. Но могу сказать, что всегда с удовольствием приезжаю на эту арену. Здесь, кстати, еще не проигрывал ни разу, – сказал Скрипник.