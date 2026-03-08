Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
Премьер-лига
Заря
08.03.2026 13:00 – FT 4 : 0
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 16:22 |
120
0

Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

08 марта 2026, 16:22 |
120
0
Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после победы своей команды над СК Полтава (4:0) в 19-м туре УПЛ.

– Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко. Мы работали, понимали, что будем играть против команды, находящейся внизу турнирной таблицы, команды, которой нужно также набирать очки.

В течение недели мы говорили, что не будет легкой прогулки. Уже играли с «Кудровкой» похожую игру… Болит сегодня….

Забив третий мяч, уже немного успокоились. Благодарность ребятам. Такие матчи – это психология. Забили четыре гола. Могли еще забить. Сыграли «на ноль» – это все то, что нужно.

- Будет ли «выставляться» команде Андушич?

-Это к нему вопрос (улыбается). Он игрок, делающий разницу. Первый мяч – очень хороший и очень полезный был для нас. После игры – это уже до игры. Смотрим вперед. Впереди нас ждет непростой поединок против «Колоса».

-Когда мы увидим Петара Мичина?

-Он получил травму на сборе в Турции. Ему сделали операцию на колене и теперь ждем его в конце марта.

-Может вам нужно почаще играть на «Оболони-Арене»?

– У нас есть стадион, где мы проводим домашние матчи. Но могу сказать, что всегда с удовольствием приезжаю на эту арену. Здесь, кстати, еще не проигрывал ни разу, – сказал Скрипник.

По теме:
ФОТО. Экс-коуч Карпат появился на матче львовян. Рядом – известный вратарь
Заря передала слова благодарности клубу УПЛ после разгромной победы
Карпаты – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Виктор Скрипник Заря Луганск Полтава Заря - Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Футбол | 07 марта 2026, 20:48 0
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд

Украинский вратарь может перейти в миланский Интер

Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футбол | 07 марта 2026, 15:05 33
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос

Команда Сергея Нагорняка одержала первую домашнюю победу в текущем сезоне УПЛ

Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Другие виды | 08.03.2026, 08:55
Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Игрок сборной Украины не поможет Динамо в матче против Полесья в УПЛ
Футбол | 08.03.2026, 14:49
Игрок сборной Украины не поможет Динамо в матче против Полесья в УПЛ
Игрок сборной Украины не поможет Динамо в матче против Полесья в УПЛ
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08.03.2026, 08:12
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
07.03.2026, 10:11 17
Теннис
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 9
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 1
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем