Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после победы своей команды над СК Полтава (4:0) в 19-м туре УПЛ.
– Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко. Мы работали, понимали, что будем играть против команды, находящейся внизу турнирной таблицы, команды, которой нужно также набирать очки.
В течение недели мы говорили, что не будет легкой прогулки. Уже играли с «Кудровкой» похожую игру… Болит сегодня….
Забив третий мяч, уже немного успокоились. Благодарность ребятам. Такие матчи – это психология. Забили четыре гола. Могли еще забить. Сыграли «на ноль» – это все то, что нужно.
- Будет ли «выставляться» команде Андушич?
-Это к нему вопрос (улыбается). Он игрок, делающий разницу. Первый мяч – очень хороший и очень полезный был для нас. После игры – это уже до игры. Смотрим вперед. Впереди нас ждет непростой поединок против «Колоса».
-Когда мы увидим Петара Мичина?
-Он получил травму на сборе в Турции. Ему сделали операцию на колене и теперь ждем его в конце марта.
-Может вам нужно почаще играть на «Оболони-Арене»?
– У нас есть стадион, где мы проводим домашние матчи. Но могу сказать, что всегда с удовольствием приезжаю на эту арену. Здесь, кстати, еще не проигрывал ни разу, – сказал Скрипник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь может перейти в миланский Интер
Команда Сергея Нагорняка одержала первую домашнюю победу в текущем сезоне УПЛ