  4. Заря – Полтава – 4:0. Хет-трик Андушича. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Заря
08.03.2026 13:00 – FT 4 : 0
Полтава
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 15:45 | Обновлено 08 марта 2026, 16:00
Заря – Полтава – 4:0. Хет-трик Андушича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

08 марта 2026, 15:45 | Обновлено 08 марта 2026, 16:00
Заря – Полтава – 4:0. Хет-трик Андушича. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

В воскресенье, 8 марта, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Заря» примет «Полтаву» в Киеве на стадионе «Оболонь Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Уже на второй минуте матча счет открыл Анджушич, получивший мяч перед штрафной площадкой и нанесший удар в «девятку» ворот соперника.

На 13-й минуте боснийский легионер хозяев оформил дубль, замкнув прострел с левого фланга от Слесара.

После этого Анджушич не остановился и на 51-й минуте оформил хет-трик. Неманья подобрал мяч в штрафной, обыграл Кононова и пробил мимо вратаря.

Продолжил разгром на 59-й минуте Филипп Будковский, который воспользовался ошибкой Минчева, не зафиксировавшего мяч в руках, и добил «кожаного» в ворота.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур, 8 марта

Заря – Полтава – 4:0

Гол: Анджушич, 2, 13, 51, Будковский 59

Видео голов:

Видеообзор матча:

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Неманя Анджушич (Заря).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Неманя Анджушич (Заря), асcист Артем Слесар.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Неманя Анджушич (Заря), асcист Sallieu Bah.
Заря Луганск Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Полтава видео голов и обзор Неманья Анджушич Филипп Будковский
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
