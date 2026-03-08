Заря – Полтава – 4:0. Хет-трик Андушича. Видео голов и обзор матча
В воскресенье, 8 марта, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Заря» примет «Полтаву» в Киеве на стадионе «Оболонь Арена».
Уже на второй минуте матча счет открыл Анджушич, получивший мяч перед штрафной площадкой и нанесший удар в «девятку» ворот соперника.
На 13-й минуте боснийский легионер хозяев оформил дубль, замкнув прострел с левого фланга от Слесара.
После этого Анджушич не остановился и на 51-й минуте оформил хет-трик. Неманья подобрал мяч в штрафной, обыграл Кононова и пробил мимо вратаря.
Продолжил разгром на 59-й минуте Филипп Будковский, который воспользовался ошибкой Минчева, не зафиксировавшего мяч в руках, и добил «кожаного» в ворота.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур, 8 марта
Заря – Полтава – 4:0
Гол: Анджушич, 2, 13, 51, Будковский 59
События матча
