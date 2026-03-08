В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и СК «Полтава». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Второй футбольный день подряд открывает домашняя арена «Оболони», но теперь хозяевами будет выступать команда Виктора Скрипника, которую попросили пока что повременить с выступлениями на стадионе им. В. Лобановского. Тем временем «мужики» в 2026 году еще не побеждали. Впрочем, как и их соперники в лице коллектива Павла Матвийченко, а после последнего матча на этой же арене против «Кудровке» к «Полтаве» и вовсе начали возникать неприятные вопросы.

