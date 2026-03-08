Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Заря
08.03.2026 13:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 00:58 | Обновлено 08 марта 2026, 00:59
10
0

Заря – СК Полтава. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

08 марта 2026, 00:58 | Обновлено 08 марта 2026, 00:59
10
0
Заря – СК Полтава. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и СК «Полтава». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Второй футбольный день подряд открывает домашняя арена «Оболони», но теперь хозяевами будет выступать команда Виктора Скрипника, которую попросили пока что повременить с выступлениями на стадионе им. В. Лобановского. Тем временем «мужики» в 2026 году еще не побеждали. Впрочем, как и их соперники в лице коллектива Павла Матвийченко, а после последнего матча на этой же арене против «Кудровке» к «Полтаве» и вовсе начали возникать неприятные вопросы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – СК «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
8 марта 2026 -
13:00
Полтава
Заря Луганск Полтава текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
