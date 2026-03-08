Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
Чемпионат Украины
08 марта 2026, 17:29 | Обновлено 08 марта 2026, 18:05
689
7

Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром

Напряжённый матч завершился без победителя

08 марта 2026, 17:29 | Обновлено 08 марта 2026, 18:05
689
7 Comments
Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
ФК Карпаты

Главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес после поражения от «Колоса» в стартовом составе своих подопечных произвел три изменения. Вместо Чачуа, Стенио и Шаха на поле вышли Эдсон. Чебер и Бруниньо. Василий Баранов после победы над «Полтавой» тоже сделал кадровые ротации. Вместо Яшкова и Глущенко в игру вступили Сторчоус и Караващенко, для которого это была дебютная игра в УПЛ.

«Зелено-белые» активнее начали поединок турнирных соседей и быстро открыли счет. После передачи Фаала на свидание с вратарем вышел Костенко, который точно пробил в цель. Игра на некоторое время проходила на подступах к обоим штрафным и опасных моментов не возникало.

В середине тайма после неудачно исполненного штрафного игроками «Кудровки» хозяева поля провели быструю контратаку, но Фаал после передачи Бруниньо пробил рядом с рамкой ворот. Вскоре не хватило точности и удару Чебера, который перед тем красиво обыграл Мачелюка.

Атаки гостей часто завершались навесными передачами в штрафную, но на выходах уверенно действовал Домчак. Под конец тайма «Карпаты» снова создали опасный момент, но Фаал после паса Чебера пробил рядом с рамкой ворот.

Во время перерыва Василий Баранов, пытаясь изменить ход поединка, произвел две замены. Первый же момент во втором тайме создали «Карпаты», но завершающему удару Фаала снова не хватило точности. Игроки «Кудровки» пытались долго контролировать мяч, выполнили несколько стандартных положений, но голевых моментов не возникало.

И все же, в середине второго тайма усилия гостей материализовались в гол. После передачи Гусева точно пробил Козак, сравняв счет. «Кудровка» позже могла забить и второй гол, но Сыч спасает ворота после удара Гусева. Также не хватило точности и опытному Сторчоусу, попавшему в защитника.

В итоге, как и в матче первого круга, снова была боевая ничья. При этом прервалась проигрышная клубная рекордная серия «Карпат», продолжавшаяся в УПЛ 4 игры. Безвыигрышная серия львовского клуба продолжается в чемпионате 7 игр: две ничьи и 5 поражений. Голевая же клубная рекордная серия «Кудровки» длится в УПЛ 5 игр – 7 голов.

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Стенио – 6.0, Чачуа – 6.0, Шах – 6.0, Карабин – б/о, Витор – б/о

«Кудровка» (замены): Овусу – 6.5, Глущенко – 6.0, Думанюк – 6.0, Потимков – б/о, Пушкарьёв – б/о

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Карпаты» – «Кудровка» - 1:1

Голы: Костенко, 5 - Козак, 66.

Предупреждения: Стенио, 90 - Нагнойный, 45, Фарина, 54.

«Карпаты»: Домчак, Лях, Педросо, Бабогло, Сыч, Сапуга, Эдсон (Чачуа, 69), Костенко, Чебер (Стенио, 46), Бруниньо (Шах, 69), Фаал.

Запасные: Мысак, Клещук, Адамюк, Холод, Мирошниченко, Эрики, Чачуа, Шах, Квасница, Стенио, Витор, Карабин.

«Кудровка»: Караващенко, Фарина, Сердюк, Гусев, Мачелюк, Нагнойный (Думанюк, 75), Сторчуоус, Беляев (Глущенко, 46), Морозко, Козак (Пушкарев, 90), Таипи (Овусу, 46).

Запасные: Кулик, Яшков, Векляк, Потимков, Кисиль, Мельничук, Думанюк, Глущенко, Пушкарев, Светюха, Овусу, Легостаев.

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкассы)

Стадион: «Украина» (Львов)

По теме:
Карпаты – Кудровка – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Динамовская школа: сын Гусева ассистировал, Кудровка сравняла
Обнародованы составы на матч УПЛ Полесье – Динамо
Карпаты Львов Кудровка Карпаты - Кудровка отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(53)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2026, 09:20 17
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс

Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд

Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Футбол | 07 марта 2026, 20:48 0
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд

Украинский вратарь может перейти в миланский Интер

Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Футбол | 08.03.2026, 14:56
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Кубок Англии. Две сенсации: представители АПЛ неожиданно покинули турнир
Футбол | 08.03.2026, 17:27
Кубок Англии. Две сенсации: представители АПЛ неожиданно покинули турнир
Кубок Англии. Две сенсации: представители АПЛ неожиданно покинули турнир
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08.03.2026, 08:12
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
А Маркевич казав, лавочку можна вже закривати. З таким бюджетом і бовтатись в низу. Печально( Мені аж шкода стало того президента.  Скільки вони ще доїти його будуть?
Ответить
+1
Gargantua
это же популярная формула от кухонных экспертов: поставьте европейского тренера и он вам поставит игру и даст результат.
карго культ во всей красе. а карго культ, как известно, закончился тем, что туземцы начали строить самолетики и забросили традицинные промыслы. в результате начался голод.
Ответить
0
Nikos
Навіщо привозити Гішпанця? Щоб грати в нічію з селом. Карпати вже не ті.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Ros
Бачу Карпати дорога в пердів світить...
Ответить
0
Singularis
На Берию сыграли
Ответить
0
😾
Вітаю Кудрівку з класною грою, трохи не пощастило, мали перемагати сьогодні
Ответить
0
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 9
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем