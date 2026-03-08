Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром

Главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес после поражения от «Колоса» в стартовом составе своих подопечных произвел три изменения. Вместо Чачуа, Стенио и Шаха на поле вышли Эдсон. Чебер и Бруниньо. Василий Баранов после победы над «Полтавой» тоже сделал кадровые ротации. Вместо Яшкова и Глущенко в игру вступили Сторчоус и Караващенко, для которого это была дебютная игра в УПЛ.

«Зелено-белые» активнее начали поединок турнирных соседей и быстро открыли счет. После передачи Фаала на свидание с вратарем вышел Костенко, который точно пробил в цель. Игра на некоторое время проходила на подступах к обоим штрафным и опасных моментов не возникало.

В середине тайма после неудачно исполненного штрафного игроками «Кудровки» хозяева поля провели быструю контратаку, но Фаал после передачи Бруниньо пробил рядом с рамкой ворот. Вскоре не хватило точности и удару Чебера, который перед тем красиво обыграл Мачелюка.

Атаки гостей часто завершались навесными передачами в штрафную, но на выходах уверенно действовал Домчак. Под конец тайма «Карпаты» снова создали опасный момент, но Фаал после паса Чебера пробил рядом с рамкой ворот.

Во время перерыва Василий Баранов, пытаясь изменить ход поединка, произвел две замены. Первый же момент во втором тайме создали «Карпаты», но завершающему удару Фаала снова не хватило точности. Игроки «Кудровки» пытались долго контролировать мяч, выполнили несколько стандартных положений, но голевых моментов не возникало.

И все же, в середине второго тайма усилия гостей материализовались в гол. После передачи Гусева точно пробил Козак, сравняв счет. «Кудровка» позже могла забить и второй гол, но Сыч спасает ворота после удара Гусева. Также не хватило точности и опытному Сторчоусу, попавшему в защитника.

В итоге, как и в матче первого круга, снова была боевая ничья. При этом прервалась проигрышная клубная рекордная серия «Карпат», продолжавшаяся в УПЛ 4 игры. Безвыигрышная серия львовского клуба продолжается в чемпионате 7 игр: две ничьи и 5 поражений. Голевая же клубная рекордная серия «Кудровки» длится в УПЛ 5 игр – 7 голов.

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Стенио – 6.0, Чачуа – 6.0, Шах – 6.0, Карабин – б/о, Витор – б/о

«Кудровка» (замены): Овусу – 6.5, Глущенко – 6.0, Думанюк – 6.0, Потимков – б/о, Пушкарьёв – б/о

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Карпаты» – «Кудровка» - 1:1

Голы: Костенко, 5 - Козак, 66.

Предупреждения: Стенио, 90 - Нагнойный, 45, Фарина, 54.

«Карпаты»: Домчак, Лях, Педросо, Бабогло, Сыч, Сапуга, Эдсон (Чачуа, 69), Костенко, Чебер (Стенио, 46), Бруниньо (Шах, 69), Фаал.

Запасные: Мысак, Клещук, Адамюк, Холод, Мирошниченко, Эрики, Чачуа, Шах, Квасница, Стенио, Витор, Карабин.

«Кудровка»: Караващенко, Фарина, Сердюк, Гусев, Мачелюк, Нагнойный (Думанюк, 75), Сторчуоус, Беляев (Глущенко, 46), Морозко, Козак (Пушкарев, 90), Таипи (Овусу, 46).

Запасные: Кулик, Яшков, Векляк, Потимков, Кисиль, Мельничук, Думанюк, Глущенко, Пушкарев, Светюха, Овусу, Легостаев.

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкассы)

Стадион: «Украина» (Львов)