Карпаты Львов

В воскресенье, 8 марта, «Карпаты» на стадионе «Украина» проведут матч 19-го тура УПЛ против «Кудровки». Оба соперника набрали одинаковое количество очков – по 19.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата дома уступили «Колосу» со счетом 0:1. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес отметил: «К сожалению, не смогли реализовать пенальти. Думаю, если бы мы его забили, все могло быть иначе. У нас было немало навесов, многие ситуации мы могли создать в штрафной площадке соперника, но нам не хватило этого качества, последнего касания, последнего удара».

Безвыигрышная серия «Карпат» в чемпионате длится 6 игр: ничья и пять поражений. Проигрышная общая клубная антирекордная серия «зелено-белых» длится в УПЛ 4 игры, а домашняя – 2 игры. «Карпаты» могут провести 20-й «сухой» матч в УПЛ. Что касается кадровых изменений в составе команды, то 21-летний полузащитник Олег Федор перешел в «Полесье», а 19-летний бразилец Фабиано будет выступать за бразильский «Палмейрас» на правах аренды с опцией выкупа.

С начала сезона за «Карпаты» выступало уже 30 игроков. Во всех матчах чемпионата принимал участие только Амвросий Чачуа. Отдельно от команды тренируются защитники Тимур Стецьков и Андрей Булеза. В общую группу вернулся Владимир Адамюк.

Кудровка

«Кудровка» в прошлом туре одержала первую гостевую победу в УПЛ (в 9-й выездной игре) – над «Полтавой». После матча главный тренер «Кудровки» Василий Баранов сказал: «Мы сегодня играли с очень сложной командой. Хоть она и находится внизу турнирной таблицы, но проповедует силовой, вертикальный и специфический футбол – один на один по всему полю. Наши замены освежили игру, прибавили скорости и в движении, и в принятии решений. Забили дважды, так что можно сказать, что замены снова перевернули ход поединка».

После поединка с «Полтавой» команда не получила продолжительную паузу. Уже на следующий день «Кудровка» провела контрольный матч против представителя Первой лиги «ЮКСА» и уступила со счетом 0:3. В этой встрече игровую практику получили преимущественно футболисты резерва, а также несколько игроков юношеской команды.

К работе в общей группе вернулся полностью восстановившийся Ярослав Кисиль. В то же время Владислав Шаповал и Валерий Рогозинский пока не готовы помочь команде в официальных матчах и продолжают восстановление. Голевая клубная рекордная серия «Кудровки» продолжается в чемпионате 4 игры – 6 голов. Команда из Черниговской области может потерпеть 10-е поражение в УПЛ.

Статистика встреч

«Карпаты» встречались с «Кудровкой» в УПЛ только один раз. В матче первого круга чемпионата, состоявшемся 29 августа прошлого года в Киеве, была зафиксирована ничья со счетом 2:2. Хозяева поля после точных ударов Валерия Рогозинского и Андрея Сторчоуса имели преимущество в два мяча, но «Карпаты» избежали поражения благодаря голам Пабло Альвареса и Жана Педросо.

Фемида

Арбитром матча назначен Евгения Цыбулько (Черкасская область), для которого это будет 10-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 2 игры и еще не играли вничью: победа и поражение. «Кудровка» при Цыбулько провела матч и победила.

Прогноз на противостояние

«Кудровка» в УПЛ одержала только одну победу в 9-ти выездных матчах. «Карпаты» не побеждают в УПЛ на протяжении 6 игр. Прогнозируем ничейный результат во Львове.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Жан Педросо, Бабогло, Лях, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Стенио, Фаал.

«Кудровка»: Яшков, Мачелюк, Фарина, Сердюк, Гусев, Нагнойный, Беляев, Глущенко, Морозко, Козак, Таипи.

