Карпаты Львов

В 19-м туре Украинской Премьер-лиги 8 марта в 15:30 львовские «Карпаты» будут принимать «Кудровку».

Этот матч имеет особый вес – обе команды ведут борьбу за выживание, а потому на кону фактически шесть очков. После зимней паузы «Карпаты» пока без очков. Сначала львовяне уступили «Шахтёру» (0:3), а в прошлом туре минимально проиграли «Колосу» (0:1). В той встрече команда могла открывать счёт уже на 14-й минуте, но Фал не реализовал пенальти. Позже шанс с «точки» упустил и Климчук, а единственный гол Салабая принёс победу «Колосу». В концовке матча соперник остался в меньшинстве после удаления Бурды, однако воспользоваться численным преимуществом львовяне не смогли. Два поражения отбросили «Карпаты» на 12-е место.

У «Кудровки» ситуация немного лучше – после паузы команда набрала 4 очка в двух матчах. Сначала она вырвала ничью с «Зарёй», отыгравшись с 0:2 благодаря голам в концовке, а в прошлом туре уверенно обыграла «Полтаву» (2:0). Перед очной встречей обе команды имеют по 19 очков, и борьба внизу турнирной таблицы только обостряется – сзади уже поджимает «Эпицентр» с 17 баллами. Поэтому победа в таком противостоянии может дать серьёзный толчок в борьбе за место в элите.

Матч первого круга между соперниками стал настоящим триллером. «Кудровка» вела 2:0, а «Карпаты» ещё и остались в меньшинстве после удаления Бабогло. Казалось, спасти игру невозможно. Но львовяне проявили характер: Альварес сократил отставание, а на последних секундах Жан Педрозу вырвал ничью — 2:2. Теперь нас ждёт вторая серия этой нервной истории. И когда на кону выживание – красивого футбола может быть немного, зато борьбы, жёсткости и эмоций будет с избытком.

Sport.ua проведёт текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

