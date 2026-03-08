Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»

Испанский тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес прокомментировал ничью с «Кудровкой» (1:1) в поединке 19-го тура УПЛ:

– На мой взгляд, анализ сегодняшнего поединка очень прост. Надо отметить, что в первом тайме мы доминировали, мы были лучше соперника, создали немало хороших голевых моментов и могли забить больше, чем один гол. А второй тайм – это последствия негативной динамики. Начали переживать за результат и беспокоиться о времени. Соответственно перестали создавать те моменты и возможности, которые создавали до перерыва. Можно сказать, что мы показали хороший первый тайм и плохой второй.

– Как выбраться из этой игровой ямы? Болельщики ждут побед.

– Мы так же хотим побед, как и болельщики. Игроки своим упорным трудом также заслуживают этих побед. Думаю, что одержав одну победу, все изменится, как в ментальном плане, так и в других компонентах. Есть волна неутешительных результатов. Я думаю, что эта ничья должна служить поводом для того, чтобы мы в следующих поединках одержали победы. Мы не должны испытывать такую нервозность, как сегодня во втором тайме. Если мы будем создавать такие же моменты, как в первом тайме, то у нас все будет хорошо.

– Бабукарр Фаал сегодня упустил множество голевых моментов. С чем это связано?

– Здесь стоит сказать, что на это влияет немало факторов. Одним из них является его жажда, желание забивать голы. Думаю, что это создает на него определенное давление. Ему нужно сохранять больше спокойствия и стоит отметить, что это единственный нападающий, которого мы имеем в нашем распоряжении. Также стоит отметить, что он празднует Рамадан, и это на нем тоже отражается. Фаал является важным игроком для нашей команды. Как только он забьет первый гол, то обретет эту уверенность, а голы пойдут сами собой.

– Почему такая разница в игре команды в первом и втором тайме?

– Я не знаю. Я был убежден, что работая дальше, так как мы играли в первом тайме, все будет хорошо. Почему-то нами овладела какая-то нервозность. Кроме этого, соперник начал нас высоко прессинговать, мы очень медленно циркулировали мяч и не прессинговали настолько качественно, как в первом тайме. Опять же отмечу, что в первом тайме мы себя хорошо проявили, в отличие от второго.

– Недавно Владислав Лупашко в интервью журналистам сказал, что ему больно смотреть на игру «Карпат». Что вы можете об этом сказать?

– Я не буду себе позволять делать какие-то комментарии относительно своего коллеги. Отмечу, что у нас есть хорошие футболисты, которые проявляют свой характер. Также добавлю, что команда нуждается в усилении. На неделе у нас будет новый игрок. Я уверен, если мы будем демонстрировать такие моменты, у нас все получится. Я настроен позитивно и вижу позитивный месседж от футболистов во время их работы.

– Ходят слухи о переходе в «Карпаты» Валентина Рубчинского. Как можете это прокомментировать?

– Я не могу говорить о игроках, которых нет в нашем распоряжении сегодня. Я могу говорить только о тех футболистах, которые есть у нас в команде. Понятно, что наши игроки должны показывать больше, но в первую очередь ответственен за это я. Я должен делать так, чтобы они больше создавали. Прежде всего нам необходимо обрести уверенность и восстановить ее. Однозначно, нам не хватает усиления. Клуб над этим работает.

– Есть ли у вас понимание того, что нужно сделать, чтобы в дальнейшем команда не допускала такой разной игры в обоих таймах?

– В перерыве я разговаривал с футболистами и подчеркивал, что нам нужно продолжать делать то, что мы делали в первом тайме. Нам необходимо искать возможности забить еще голы, давать больший ритм и темп игры. Я не знаю, что произошло, что были такие изменения между таймами. Думаю, что здесь вопрос в уверенности. Но я не из тех, кто будет искать какие-то оправдания. Скажу еще раз, что я доволен первым таймом, а вторым – нет. Нам нужно найти определенный баланс, потому что у нас это почему-то идет такими всплесками. Есть хорошие моменты, плохие – и они чередуются. Мы должны стараться достичь того, чтобы показывать высокий уровень в течение большего времени.

– Команда не готова в физическом плане. Мы пропустили пять голов за три матча – и все голы забивают нам во втором тайме. А сегодня, когда счет стал 1:1, мы не провели ни одной атаки. Центр поля прошли два-три раза. Вы вообще физической подготовке не уделяете внимания?

– Это ваше мнение. Я его уважаю. Я так же анализирую физические показатели соперников. И я скажу, что наши результаты не хуже результатов оппонентов. Бруно и Алькайн не прошли всю подготовку и, соответственно, они немного не дотягивают. О Фаале я уже отмечал в отношении Рамадана. Если говорить о каких-то изменениях, то, возможно, их нужно вносить. Но я не вижу проблем в физическом компоненте. Здесь больше вопрос ментального аспекта.