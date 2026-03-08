Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Кудровка – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Карпаты Львов
08.03.2026 15:30 – FT 1 : 1
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 18:05 | Обновлено 08 марта 2026, 18:10
875
0

Карпаты – Кудровка – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча

8 марта прошел матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги

08 марта 2026, 18:05 | Обновлено 08 марта 2026, 18:10
875
0
Карпаты – Кудровка – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча
ФК Карпаты

8 марта в 15:30 стартовал поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Карпаты» и «Кудровка».

Местом проведения матча стал стадион «Украина» во Львове.

Львовяне выиграли первый тайм и выглядели довольно уверенно на фоне соперника. Первое результативное действие оформил Бабукарр Фаал, который ассистировал на 6-й минуте.

Отдых негативно повлиял на мотивацию «львов», которые во втором тайме умудрились пропустить и упустить победу (1:1).

Украинская Премьер-лига. 19-й тур, 8 марта

«Карпаты» – «Кудровка» – 1:1

Голы: Костенко, 6 – Козак, 66

ГОЛ! 1:0, Костенко, 6 мин.

ГОЛ! 1:1, Козак, 66 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Козак (Кудровка).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Костенко (Карпаты Львов), асcист Бабукар Фаал.
По теме:
С дублем легионера. Колос – Черноморец – 2:0. Видео голов и обзор матча
Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
ВИДЕО. Динамовская школа: сын Гусева ассистировал, Кудровка сравняла
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Кудровка Карпаты - Кудровка видео голов и обзор Бабукарр Фаал Ян Костенко Алексей Гусев Александр Козак
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
Футбол | 08 марта 2026, 16:22 0
Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Футбол | 08 марта 2026, 14:56 12
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари

Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ

Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Биатлон | 07.03.2026, 17:58
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08.03.2026, 08:12
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 17
Теннис
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем