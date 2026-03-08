Карпаты – Кудровка – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча

8 марта в 15:30 стартовал поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Карпаты» и «Кудровка».

Местом проведения матча стал стадион «Украина» во Львове.

Львовяне выиграли первый тайм и выглядели довольно уверенно на фоне соперника. Первое результативное действие оформил Бабукарр Фаал, который ассистировал на 6-й минуте.

Отдых негативно повлиял на мотивацию «львов», которые во втором тайме умудрились пропустить и упустить победу (1:1).

Украинская Премьер-лига. 19-й тур, 8 марта

«Карпаты» – «Кудровка» – 1:1

Голы: Костенко, 6 – Козак, 66

ГОЛ! 1:0, Костенко, 6 мин.

ГОЛ! 1:1, Козак, 66 мин.