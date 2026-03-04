Динамо вышло в полуфинал, шоу Барселоны и Атлетико, поражение футболисток
Главные новости за 3 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 марта.
1. Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Киевляне забили голы во втором тайме матча 1/4 финала Кубка Украины
2. Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
В финальном матче Кубка Испании сыграет Атлетико
3. Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Матч против Вулверхэмптона завершился со счетом 1:2
4. Три гола за последние 10 минут. Определен первый полуфиналист Кубка Франции
В матче 1/4 финала Страсбург переиграл Реймс со счетом 2:1
5. Все решил пенальти. Спортинг одолел Порту в первом матче 1/2 финала Кубка
Луис Хавьер Суарес обеспечил львам минимальный гандикап перед ответной игрой
6. Карпаты намерены подписать полузащитника Динамо и 19-летнего бразильца
Львовский клуб ведет переговоры о Валентине Рубчинском и Матеусе Изеппе
7A. Олейникова оформила камбек и вышла во второй раунд WTA 125 в Анталии
В 1/16 финала Александра в трех сетах одолела Нурию Бранкаччо
7B. Снигур продолжила винстрик после Оэйраша, выиграв матч в Трнаве 6:0, 6:0
Дарья не отдала ни одного гейма Вендуле Валдманновой на старте 75-тысячника
8. Женская сборная Украины разгромно проиграла Англии в квалификации ЧМ
Сине-желтые уступили в первом туре отбора к чемпионату мира 2027
9. Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса
Громкий трансфер клуба из Ковалевки, сумевшего завербовать топ-ветерана
10. Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
О почти чудесном преображении Красных дьяволов
