Динамо вышло в полуфинал, шоу Барселоны и Атлетико, поражение футболисток

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 марта.

1. Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом

Киевляне забили голы во втором тайме матча 1/4 финала Кубка Украины

2. Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка

В финальном матче Кубка Испании сыграет Атлетико

3. Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ

Матч против Вулверхэмптона завершился со счетом 1:2

4. Три гола за последние 10 минут. Определен первый полуфиналист Кубка Франции

В матче 1/4 финала Страсбург переиграл Реймс со счетом 2:1

5. Все решил пенальти. Спортинг одолел Порту в первом матче 1/2 финала Кубка

Луис Хавьер Суарес обеспечил львам минимальный гандикап перед ответной игрой

6. Карпаты намерены подписать полузащитника Динамо и 19-летнего бразильца

Львовский клуб ведет переговоры о Валентине Рубчинском и Матеусе Изеппе

7A. Олейникова оформила камбек и вышла во второй раунд WTA 125 в Анталии

В 1/16 финала Александра в трех сетах одолела Нурию Бранкаччо

7B. Снигур продолжила винстрик после Оэйраша, выиграв матч в Трнаве 6:0, 6:0

Дарья не отдала ни одного гейма Вендуле Валдманновой на старте 75-тысячника

8. Женская сборная Украины разгромно проиграла Англии в квалификации ЧМ

Сине-желтые уступили в первом туре отбора к чемпионату мира 2027

9. Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса

Громкий трансфер клуба из Ковалевки, сумевшего завербовать топ-ветерана

10. Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший

О почти чудесном преображении Красных дьяволов