Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка

Во вторник, 3 марта, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Игра прошла в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Первый матч со счетом 4:0 выиграл «Атлетико», поэтому в финал Кубка Испании прошла именно мадридская команда.

Каталонцы доминировали на протяжении всего матча, но не успели забить четвертый гол, который должен был перевести матч в овертаймы.

Одним из главных героев игры стал полузащитник «Барселоны» Марк Берналь, на счету которого дубль.

В финале Кубка Испании «Атлетико» сыграет с победителем пары «Реал Сосьедад» / «Атлетик».

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта

Барселона – Атлетико Мадрид – 3:0 (первый матч – 0:4)

Голы: Берналь, 30, 72, Рафинья, 45+4 (пен.)

Барселона: Хоан Гарсия, Жоау Канселу, Жюль Кунде (Алехандро Бальде, 13), Пау Кубарси, Жерар Мартин, Педри, Фермин Лопес (Маркус Решфорд, 64), Марк Берналь, Рафинья, Ферран Торрес (Дани Ольмо, 64), Ламин Ямал

Атлетико Мадрид: Хуан Муссо, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Маттео Руджери, Хорхе Коке (Александер Сьорлот, 58), Маркос Льоренте, Джонни Кардозо, Хулиан Альварес (Алекс Баена, 69), Адемола Лукман (Науэль Молина, 58), Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне (Хосе Хименес, 76)