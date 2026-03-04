Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Кубок Испании
Барселона
03.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 3 : 0
Атлетико Мадрид Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
04 марта 2026, 00:05 |
1795
10

Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка

В финальном матче сыграет Атлетико

04 марта 2026, 00:05 |
1795
10 Comments
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 марта, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Игра прошла в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Первый матч со счетом 4:0 выиграл «Атлетико», поэтому в финал Кубка Испании прошла именно мадридская команда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каталонцы доминировали на протяжении всего матча, но не успели забить четвертый гол, который должен был перевести матч в овертаймы.

Одним из главных героев игры стал полузащитник «Барселоны» Марк Берналь, на счету которого дубль.

В финале Кубка Испании «Атлетико» сыграет с победителем пары «Реал Сосьедад» / «Атлетик».

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта

Барселона – Атлетико Мадрид – 3:0 (первый матч – 0:4)

Голы: Берналь, 30, 72, Рафинья, 45+4 (пен.)

Барселона: Хоан Гарсия, Жоау Канселу, Жюль Кунде (Алехандро Бальде, 13), Пау Кубарси, Жерар Мартин, Педри, Фермин Лопес (Маркус Решфорд, 64), Марк Берналь, Рафинья, Ферран Торрес (Дани Ольмо, 64), Ламин Ямал

Атлетико Мадрид: Хуан Муссо, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Маттео Руджери, Хорхе Коке (Александер Сьорлот, 58), Маркос Льоренте, Джонни Кардозо, Хулиан Альварес (Алекс Баена, 69), Адемола Лукман (Науэль Молина, 58), Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне (Хосе Хименес, 76)

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Берналь (Барселона), асcист Жоау Канселу.
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Берналь (Барселона), асcист Ламин Ямал.
По теме:
Все решил пенальти. Спортинг одолел Порту в первом матче 1/2 финала Кубка
Комо – Интер – 0:0. Полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Барселона - Атлетико Марк Берналь Рафинья Диас пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 03 марта 2026, 03:33 39
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»

Цыганык возмущен ситуацией со стадионом в Ужгороде

ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
Футбол | 03 марта 2026, 22:45 0
ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико

Марк Берналь забил на 30-й минуте встречи

Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Бокс | 03.03.2026, 09:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Футбол | 03.03.2026, 19:57
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 03.03.2026, 06:55
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NM16071
А ось і вкрадений минулого разу гол
Ответить
+1
Andromed
А були такі близькі…
Ответить
-1
icebeer
Сказался спижже…й гол. 
Ответить
-1
easterly
Цікаво що судєйкє подарують після цього матчу матраси?)
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
Сімеоне дно. так не можна грати у футбол. катлетіки навіть в контри не вибігали. у Барси були чудові моменти забити 4 і 5. це якийсь автобусний антифутбол. тут чисто фартануло що Барса не влупила більше, бо могли барсюки
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
NATS
И вот эта недокаманда будет играть в финале...Ужас. Я бы за антифутбол просто бы дисквалифицировал команды...
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 19
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22 1
Футбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем