Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Атлетико – 3:0 (3:4). В шаге от ремонтады. Видео голов и обзор
Кубок Испании
Барселона
03.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 3 : 0
Атлетико Мадрид Проходит дальше
Кубок Испании
04 марта 2026, 01:12 |
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании

Барселона – Атлетико – 3:0 (3:4). В шаге от ремонтады. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 марта, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико».

Игра прошла в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу». Победу со счетом 3:0 одержала команда хозяев поля.

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0, поэтому каталонцам не хватило одного гола для камбэка.

В финале Кубка Испании «Атлетико» сыграет с победителем пары «Реал Сосьедад» / «Атлетик».

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта
Барселона – Атлетико Мадрид – 3:0 (первый матч – 0:4)
Голы: Берналь, 30, 72, Рафинья, 45+4 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Берналь (Барселона), асcист Жоау Канселу.
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Берналь (Барселона), асcист Ламин Ямал.
Флик – о травмах двух игроков основы: «Это серьезная проблема»
Комо – Интер – 0:0. Полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Барселона - Атлетико Марк Берналь
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
