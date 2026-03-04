Барселона – Атлетико – 3:0 (3:4). В шаге от ремонтады. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании
Во вторник, 3 марта, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико».
Игра прошла в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу». Победу со счетом 3:0 одержала команда хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0, поэтому каталонцам не хватило одного гола для камбэка.
В финале Кубка Испании «Атлетико» сыграет с победителем пары «Реал Сосьедад» / «Атлетик».
Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта
Барселона – Атлетико Мадрид – 3:0 (первый матч – 0:4)
Голы: Берналь, 30, 72, Рафинья, 45+4 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Герреро не слишком результативен в Динамо
Суркис уверен, что Биловар заслужил место в команде