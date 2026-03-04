Во вторник, 3 марта, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико».

Игра прошла в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу». Победу со счетом 3:0 одержала команда хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0, поэтому каталонцам не хватило одного гола для камбэка.

В финале Кубка Испании «Атлетико» сыграет с победителем пары «Реал Сосьедад» / «Атлетик».

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта

Барселона – Атлетико Мадрид – 3:0 (первый матч – 0:4)

Голы: Берналь, 30, 72, Рафинья, 45+4 (пен.)

Видеообзор матча