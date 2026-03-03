Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03.03.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:4 - : -
03 марта 2026, 12:17
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании

Ответный поединок состоится 3 марта и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта на Камп Ноу пройдет ответный матч полуфинала Кубка Испании, в котором Барселона встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда летом позапрошлого года убрала Хави после сезона без трофеев, и позвала Флика. Тот установил доминирование с новыми подопечными в футбольной Испании, во всех турнирах обыграв Реал. И только осечка с Интером на подступах к финалу Лиги чемпионов не дал сделать тот розыгрыш полностью триумфальными. Ну, а в этом уже защитили первый из титулов - в январе, последовательно обыграв Атлетик и Реал, выиграли Суперкубок снова. Ну и в Лиге чемпионов, несмотря на несколько осечек, основной раунд провели неплохо, сейчас только готовясь ко старту в плей-офф.

Но при этом на внутренней арене не все так безоблачно. Недавно после поражения Жироне даже слетали с первого места - благо, что Реал в следующем туре ответил своей осечкой. Ну, а в Копе первый поединок 1/2 финала было проиграно разгромно, и тут вопрос: а стоит ли тратить массу сил на попытку ремонтады, или приберечь их на Ла Лигу?

Атлетико

Клуб в целом явно не может тягаться, на дистанции, с Реалом и Барселоной. Он даже терял третье место в 2023/2024, уступая пиковой Жироне с Цыганковым и Довбиком. Да и сейчас на бронзу очень серьезно замахивается Вильярреал. В весну конкуренты вступают с идентичными показателями: по 51 очку в 26 турах. Ну и в Суперкубке в январе подопечные Симеоне проиграли сразу соседу.

Остается еще Лига чемпионов - там преодолели первый раунд плей-офф, победив Брюгге дома после ничьей в Бельгии. Но, безусловно, ближе всего титул в кубке - там остается не растратить только преимущество в четыре очка над каталонцами, а потом и победить кого-то из басков в финале.

Статистика личных встреч

Перед 0:4 Ямаль и компания трижды кряду побеждали этого соперника из столицы.

Прогноз

Букмекерские конторы сомневается, что подопечные Флика создадут подвиг и выйдут в финал. Но уж выиграть дома с любым счетом они способны (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Барселона
3 марта 2026 -
22:00
Атлетико Мадрид
Победа Барселоны 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
