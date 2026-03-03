Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Атлетико. Полуфинал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Испании
Барселона
03.03.2026 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
03 марта 2026, 02:03 |
38
0

Первый матч 1/2 финала Кубка состоится 3 марта в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Игра пройдет в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

📺 Видеотрансляция
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу смотреть онлайн Барселона - Атлетико
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
