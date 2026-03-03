Во вторник, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Игра пройдет в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция