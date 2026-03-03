03.03.2026 22:00 - : -
Кубок Испании03 марта 2026, 02:03 |
38
0
Барселона – Атлетико. Полуфинал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Первый матч 1/2 финала Кубка состоится 3 марта в 22:00 по киевскому времени
03 марта 2026, 02:03 |
38
0
Во вторник, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико».
Игра пройдет в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 марта 2026, 02:53 0
Будущее Николаса Джексона остается туманным
Футбол | 02 марта 2026, 06:23 8
В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью и потерял лидерство
Футбол | 02.03.2026, 22:02
Бокс | 02.03.2026, 08:02
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Комментарии 0
Популярные новости
01.03.2026, 06:43 19
01.03.2026, 08:22
02.03.2026, 06:22 11
02.03.2026, 08:42 5
02.03.2026, 00:02 4
02.03.2026, 08:10 25
01.03.2026, 07:03 5
01.03.2026, 00:16 3