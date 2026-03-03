Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сезон окончен. Звездный игрок атаки Реала порвал кресты, не поедет на ЧМ
Испания
03 марта 2026, 16:53 |
1249
2

Родриго получил тяжелую травму

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго разорвал переднюю крестообразную связку колена, сообщает популярное испанское издание Marca.

По информации источника, 25-летний футболист пропустит следующие 6-7 месяцев, следовательно, сезон для него уже завершен. Также игрок не сможет поехать на чемпионат мира в Северной Америке, который состоится в июне-июле 2026 года.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее «Реал» официально сообщил о травме Килиана Мбаппе.

Родриго Гоес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма травма колена
Дмитрий Вус Источник: Marca
Комментарии 2
DaVinci
Може воно і на краще)
В Мексиці ще б застрелили, а з США депортували на віки)
Ответить
0
Falko
А коли він встиг? Там же на 90+5, коли вилучили Мастантуоно, саме Родріго штовхається із хетафцем через затримку — цілком собі здоровий і на 2 ногах. А більше, начебто, і порушень не було. В душовій за кавалок мила перечепився?
Ответить
0
