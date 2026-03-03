Сезон окончен. Звездный игрок атаки Реала порвал кресты, не поедет на ЧМ

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго разорвал переднюю крестообразную связку колена, сообщает популярное испанское издание Marca.

По информации источника, 25-летний футболист пропустит следующие 6-7 месяцев, следовательно, сезон для него уже завершен. Также игрок не сможет поехать на чемпионат мира в Северной Америке, который состоится в июне-июле 2026 года.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее «Реал» официально сообщил о травме Килиана Мбаппе.