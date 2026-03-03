Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
03 марта 2026, 20:50 |
Снигур продолжила винстрик после Оэйраша, выиграв матч в Трнаве 6:0, 6:0

Дарья не отдала ни одного гейма Вендуле Валдманновой на старте 75-тысячника в Словакии

Снигур продолжила винстрик после Оэйраша, выиграв матч в Трнаве 6:0, 6:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) разгромно выиграла стартовый матч на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых кортах в помещении.

В первом раунде украинка в двух сетах уничтожила представительницу Чехии Вендулу Валдманнову (WTA 278) за 1 час и 2 минут, не проиграв ни одного гейма.

ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/16 финала

Вендула Валдманнова (Чехия) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 0:6, 0:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Дарья выиграла шестой сет в 2026 году со счетом 6:0.

Снигур продолжила винстрик до шести поединков. 22 февраля она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Оэйраше, завоевав крупнейший трофей в карьере.

Следующей соперницей Снигур в Трнаве будет либо Валентина Ризер (Швейцария, WTA 307), либо Адела Полаковичова (Словакия).

В основной сетке 75-тысячника в Трнаве также выступит украинка Вероника Подрез (WTA 203), которая в первом круге поборется с Доминикой Пироговой (Словакия, WTA 1483).

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.03
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200
Подрез дошла до полуфинала 75-тысячника в Трнаве и приблизилась к топ-200
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Falko
Вдула Вендулу.
Даша вже починає мене лякати. В позитивному значенні )
Ответить
+4
Степан
Знову баранить, шостий сет це норм. В Португалії більше трьох геймів так ніхто й не виграв.
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Ого!!!
Ответить
+1
C.Пеклов
Дар'я продовжує звірствувати,молодець!Поки пре треба рвати всіх,хто потрапляє під гарячу руку!
Ответить
0
