Снигур продолжила винстрик после Оэйраша, выиграв матч в Трнаве 6:0, 6:0

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) разгромно выиграла стартовый матч на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых кортах в помещении.

В первом раунде украинка в двух сетах уничтожила представительницу Чехии Вендулу Валдманнову (WTA 278) за 1 час и 2 минут, не проиграв ни одного гейма.

ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/16 финала

Вендула Валдманнова (Чехия) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 0:6, 0:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Дарья выиграла шестой сет в 2026 году со счетом 6:0.

Снигур продолжила винстрик до шести поединков. 22 февраля она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Оэйраше, завоевав крупнейший трофей в карьере.

Следующей соперницей Снигур в Трнаве будет либо Валентина Ризер (Швейцария, WTA 307), либо Адела Полаковичова (Словакия).

В основной сетке 75-тысячника в Трнаве также выступит украинка Вероника Подрез (WTA 203), которая в первом круге поборется с Доминикой Пироговой (Словакия, WTA 1483).