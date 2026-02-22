Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
WTA
22 февраля 2026, 14:32 | Обновлено 22 февраля 2026, 17:45
7335
19

Дарья уверенно переиграла Викторию Голубич в финале турнира WTA 125 в Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

23-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 133) стала чемпионкой турнира WTA 125 в Оэйраше (Португалия).

В финале украинка в двух сетах уверенно разобралась с первой сеяной Викторией Голубич (Швейцария, WTA 88).

WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении. Финал

Виктория Голубич (Швейцария) [1] – Дарья Снигур (Украина) [5] – 3:6, 3:6

Снигур провела третье очное противостояние против Голубич и впервые одержала победу.

Дарья завоевала первый трофей категории WTA 125 – самый крупный в карьере. На счету Снигур также два 15-тысячника, три 25-тысячника, два трофея ITF W50, по одному ITF W60 и ITF W75, и два титула на 100-тысячниках.

С понедельника Снигур поднимется на 114-е место в рейтинге WTA. Ее рекордом является 105-я позиция.

Результаты Снигур на WTA 125 в Оэйраше:

  • R1: Дарья Снигур [5] – Виктория Грунчакова – 6:1, 6:1
  • R2: Дарья Снигур [5] – Нейкта Бейнс [Q] – 6:2, 6:0
  • 1/4 финала: Дарья Снигур [5] – Синья Краус [2] – 6:1, 6:0
  • 1/2 финала: Дарья Снигур [5] – Сюзан Ламенс [3] – 6:3, 6:3
  • Финал: Дарья Снигур [5] – Виктория Голубич [1] – 6:3, 6:3

Даниил Агарков
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець!Дуже додала у грі!А її удар у кут,а потім вихід до сітки з амортизацієї удара суперниці й направленню м'яча в інший кут це було чудово на протязі всього матчу!Бажаю не зупинятися й пока їде гра продовжувати штампувати перемоги!Хай щастить тобі,Даріно!Ну й окремий респект за те ,що українську стрічку на грудях гідно носиш вже 4 рокі!
Ответить
+19
Orion-V
По черзі винесла другу, третю і першу сіяних!!! І грає дуже впевнено. Молодець!
Ответить
+13
Андрій Заліщук
Молодець Дар'я, щиро радий, що їй вдалося взяти цей титул, дай Боже і далі рости як тенісистка!
Ответить
+12
introvert
Найбільший титул в дорослій кар`єрі, виграний в домінуючому ключі. Круто, що ще сказати. Цікаво буде подивитись на Снігур в квалах ІУ та Маямі, якщо звісно ж вона туди поїде. Продовжить сезон в тому ж дусі, то можливо ще будуть з Даші люди) Досі складалось враження, що кожне наближення в рейтингу до першої сотні її лякає і паралізує (а вона вже знову наблизилась майже впритул), тож подивимось.
В ще більш ультимативному стилі на ITF в Нідерландах здобула звитягу Вероніка, тож заодно вітаю і її. Друга сотня вже зовсім поруч, як і звання сьомої ракетки України.
Ответить
+11
Показать Скрыть 7 ответов
Vitaly Kozak
Молодчинки обидві наші сьогоднішні переможниці. Втім, перемога Вероніки очікувалась, бо грала на турнірі першою сіяною , а її рівень - це вже явно рівень турнірів ITF W75 і не нижче . А от Дарія своєю грою вражає другий турнір поспіль. Дуже гарна подача, в арсеналі з'явилися гарні вкорочені, чудове бачення корту. А яка обробка м'яча - він йде низько над сіткою, траєкторія в більшості завершується не в аутах чи сітці, хоча політ швидкий від рвучких ударів. 
Ответить
+10
Олександр Науменко
Два тітули під копірку, з різницею в 10 хвилин. Браво , дівчата!!!
Ответить
+10
C.Пеклов
Поздоровляю і батька-тренера Дарини!Мабуть був період,коли тільки він й вірив у свою доньку й продовжував працювати сам й зберігати віру у Дарини!Молодці,нових вам перемог й нарешті потрапляння у 1 сотню!
Ответить
+8
Олександр Науменко
Невже наша " пофігістка" перетворюється в термінатора? Дай Боже щоб це був не поодинокий постріл " рушниці на стіні", як було всі минулі роки. Чекаємо на прорив і хай щастить.
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Sashamar
Ну от. А всього то й треба було, щоб як слід виходити до сітки
Ответить
+6
Олександр Кравченко
Мододець !Їй треба переходити на турніри WTA , а не дай Боже 30itf продовжувати грати.
Ответить
+5
RomеоBoss
Я завжди вболіваю за Дар'ю! 
Кожен раз шукаю в flash score коли 
вона грає! Нарешті їй вдалось перемогти! Вітаю і радію за ней!
Ответить
+1
