Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Дарья уверенно переиграла Викторию Голубич в финале турнира WTA 125 в Португалии
23-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 133) стала чемпионкой турнира WTA 125 в Оэйраше (Португалия).
В финале украинка в двух сетах уверенно разобралась с первой сеяной Викторией Голубич (Швейцария, WTA 88).
WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении. Финал
Виктория Голубич (Швейцария) [1] – Дарья Снигур (Украина) [5] – 3:6, 3:6
Снигур провела третье очное противостояние против Голубич и впервые одержала победу.
Дарья завоевала первый трофей категории WTA 125 – самый крупный в карьере. На счету Снигур также два 15-тысячника, три 25-тысячника, два трофея ITF W50, по одному ITF W60 и ITF W75, и два титула на 100-тысячниках.
С понедельника Снигур поднимется на 114-е место в рейтинге WTA. Ее рекордом является 105-я позиция.
Результаты Снигур на WTA 125 в Оэйраше:
- R1: Дарья Снигур [5] – Виктория Грунчакова – 6:1, 6:1
- R2: Дарья Снигур [5] – Нейкта Бейнс [Q] – 6:2, 6:0
- 1/4 финала: Дарья Снигур [5] – Синья Краус [2] – 6:1, 6:0
- 1/2 финала: Дарья Снигур [5] – Сюзан Ламенс [3] – 6:3, 6:3
- Финал: Дарья Снигур [5] – Виктория Голубич [1] – 6:3, 6:3
Daria Snigur captures the biggest title of her career by beating top seed and World No. 88 Viktorija Golubic 6-3, 6-3 to win the WTA 125 here in Oeiras.— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) February 22, 2026
Pretty flawless all week: won all matches in straight sets and dropped only 17 games (five before the semifinals). pic.twitter.com/F5WX4pu8yL
В ще більш ультимативному стилі на ITF в Нідерландах здобула звитягу Вероніка, тож заодно вітаю і її. Друга сотня вже зовсім поруч, як і звання сьомої ракетки України.
Кожен раз шукаю в flash score коли
вона грає! Нарешті їй вдалось перемогти! Вітаю і радію за ней!