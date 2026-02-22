Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!

23-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 133) стала чемпионкой турнира WTA 125 в Оэйраше (Португалия).

В финале украинка в двух сетах уверенно разобралась с первой сеяной Викторией Голубич (Швейцария, WTA 88).

WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении. Финал

Виктория Голубич (Швейцария) [1] – Дарья Снигур (Украина) [5] – 3:6, 3:6

Снигур провела третье очное противостояние против Голубич и впервые одержала победу.

Дарья завоевала первый трофей категории WTA 125 – самый крупный в карьере. На счету Снигур также два 15-тысячника, три 25-тысячника, два трофея ITF W50, по одному ITF W60 и ITF W75, и два титула на 100-тысячниках.

С понедельника Снигур поднимется на 114-е место в рейтинге WTA. Ее рекордом является 105-я позиция.

Результаты Снигур на WTA 125 в Оэйраше:

R1: Дарья Снигур [5] – Виктория Грунчакова – 6:1, 6:1

Дарья Снигур [5] – Виктория Грунчакова – 6:1, 6:1 R2: Дарья Снигур [5] – Нейкта Бейнс [Q] – 6:2, 6:0

Дарья Снигур [5] – Нейкта Бейнс [Q] – 6:2, 6:0 1/4 финала: Дарья Снигур [5] – Синья Краус [2] – 6:1, 6:0

Дарья Снигур [5] – Синья Краус [2] – 6:1, 6:0 1/2 финала: Дарья Снигур [5] – Сюзан Ламенс [3] – 6:3, 6:3

Дарья Снигур [5] – Сюзан Ламенс [3] – 6:3, 6:3 Финал: Дарья Снигур [5] – Виктория Голубич [1] – 6:3, 6:3