22 февраля украинка Дарья Снигур завоевала трофей турнира WTA 125 в Оэйраше (Португалия), переиграв в финале Викторию Голубич.

После завершения поединка состяоалсь церемония награждения. Снигур получила заслуженный трофей.

Помимо Голубич, Дарья на пути к чемпионству также одолела Викторию Грунчакову, Нэйкту Бейнс, Синью Краус и Сюзан Ламенс.

Снигур впервые в карьере стала победительницей соревнований категории WTA 125.

ФОТО. Мощное выступление. Снигур получила трофей турнира WTA 125 в Оэйраше