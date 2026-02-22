ФОТО. Мощное выступление. Снигур получила трофей турнира WTA 125 в Оэйраше
Дарья стала чемпионкой соревнований в Португалии, завоевав крупнейший титул в карьере
22 февраля украинка Дарья Снигур завоевала трофей турнира WTA 125 в Оэйраше (Португалия), переиграв в финале Викторию Голубич.
После завершения поединка состяоалсь церемония награждения. Снигур получила заслуженный трофей.
Помимо Голубич, Дарья на пути к чемпионству также одолела Викторию Грунчакову, Нэйкту Бейнс, Синью Краус и Сюзан Ламенс.
Снигур впервые в карьере стала победительницей соревнований категории WTA 125.
