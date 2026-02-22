Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Мощное выступление. Снигур получила трофей турнира WTA 125 в Оэйраше
ФОТО. Мощное выступление. Снигур получила трофей турнира WTA 125 в Оэйраше

Дарья стала чемпионкой соревнований в Португалии, завоевав крупнейший титул в карьере

Instagram. Дарья Снигур со своим отцом

22 февраля украинка Дарья Снигур завоевала трофей турнира WTA 125 в Оэйраше (Португалия), переиграв в финале Викторию Голубич.

После завершения поединка состяоалсь церемония награждения. Снигур получила заслуженный трофей.

Помимо Голубич, Дарья на пути к чемпионству также одолела Викторию Грунчакову, Нэйкту Бейнс, Синью Краус и Сюзан Ламенс.

Снигур впервые в карьере стала победительницей соревнований категории WTA 125.

По теме:
Снигур стала шестой украинкой, которой удалось завоевать трофей WTA125
Сколько заработала Снигур за трофей турнира WTA 125 в Оэйраше?
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
