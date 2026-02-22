Сколько заработала Снигур за трофей турнира WTA 125 в Оэйраше?
22 февраля Дарья Стала чемпионкой соревнований в Португалии, одолев Викторию Голубич
21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур переиграла Викторию Голубич в финале турнира WTA 125 в Оэйраше и завоевала трофей.
За выигранный титул Снигур получила чек на €13 480 (примерно $15 881). Голубич заработала €7 304 ($8 605).
Теперь призовые Снигур за карьеру составляют 1 177 539 долларов. В 2026 году Дарья заработала 93 977 доллара.
В этом сезоне, помимо трофея в Оэйраше, она также дошла до полуфинала WTA 125 в Канберре, финального раунда отбора Australian Open и полуфинала WTA 250 в Клуж-Напоке.
