Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
22 февраля 2026, 16:19 |
2781
0

Сколько заработала Снигур за трофей турнира WTA 125 в Оэйраше?

22 февраля Дарья Стала чемпионкой соревнований в Португалии, одолев Викторию Голубич

Сколько заработала Снигур за трофей турнира WTA 125 в Оэйраше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур переиграла Викторию Голубич в финале турнира WTA 125 в Оэйраше и завоевала трофей.

За выигранный титул Снигур получила чек на €13 480 (примерно $15 881). Голубич заработала €7 304 ($8 605).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Теперь призовые Снигур за карьеру составляют 1 177 539 долларов. В 2026 году Дарья заработала 93 977 доллара.

В этом сезоне, помимо трофея в Оэйраше, она также дошла до полуфинала WTA 125 в Канберре, финального раунда отбора Australian Open и полуфинала WTA 250 в Клуж-Напоке.

По теме:
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Рекорд турнира: Алькарас заработал баснословную сумму за трофей пятисотника
Снигур стала шестой украинкой, которой удалось завоевать трофей WTA125
Дарья Снигур Виктория Голубич WTA Оэйраш призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
