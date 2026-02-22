Сколько заработала Снигур за трофей турнира WTA 125 в Оэйраше?

21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур переиграла Викторию Голубич в финале турнира WTA 125 в Оэйраше и завоевала трофей.

За выигранный титул Снигур получила чек на €13 480 (примерно $15 881). Голубич заработала €7 304 ($8 605).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Теперь призовые Снигур за карьеру составляют 1 177 539 долларов. В 2026 году Дарья заработала 93 977 доллара.

В этом сезоне, помимо трофея в Оэйраше, она также дошла до полуфинала WTA 125 в Канберре, финального раунда отбора Australian Open и полуфинала WTA 250 в Клуж-Напоке.