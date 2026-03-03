Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Держались, сколько могли. Украина разгромно проиграла сборной Англии
Чемпионат мира
03 марта 2026, 20:55 | Обновлено 03 марта 2026, 21:48
Украина проиграла Англии в первом туре квалификации ЧМ-2027

УАФ

Сборная Украины стартовала в квалификации к чемпионату мира-2027 матчем против Англии – действующих чемпионок Европы и одной из сильнейших команд планеты.

Разница в классе ощущалась ещё до игры: глубина состава, темп, индивидуальное мастерство. В атаке – Алессия Руссо, форвард топ-уровня, которая сейчас считается одной из лучших в мире. Поэтому иллюзий никто не строил – соперник максимально серьёзный. С первых минут Украина выбрала понятную и дисциплинированную модель: плотная оборона, компактность, концентрация в каждом эпизоде. Англия владела инициативой, но не взвинчивала темп до предела. Руссо несколько раз угрожала воротам, однако Самсон действовала надёжно, а в одном моменте за нас сыграла перекладина. Нули к перерыву выглядели заслуженно, хоть и не по игре – это была грамотная, самоотверженная работа всей команды.

После паузы Англия добавила. Темп вырос, давление усилилось, и вскоре класс дал о себе знать. Руссо сначала разобралась в штрафной – убрала защитницу на замахе и точно пробила в дальний угол. Этот мяч придал англичанкам уверенности. Через несколько минут Руссо оформила дубль после передачи Хэмп – и игра всё больше переходила под контроль фаворита. Украина всё же нашла свой момент. После стандарта Яна Калинина выиграла подбор и плотным ударом в дальний угол сократила разрыв. Почти сразу Кравчук выбежала в перспективную атаку и могла добавить интриги, но поспешила с решением – удар пришёлся прямо во вратаря. Дальше сказался уровень. Стэнвей оформила дубль (один из мячей – с пенальти), Парк также дважды поразила ворота, и Англия методично довела матч до крупной победы. Наши девушки постепенно начали уступать в скорости – слишком серьёзный соперник, слишком высокий темп, слишком много работы без мяча.

Итоговый счёт тяжёлый – да. Но если смотреть трезво, Украина почти весь матч работала в режиме максимального сопротивления против команды мирового топ-уровня. Большую часть времени — в глубокой обороне, под постоянным давлением, без права на ошибку.

Квалификация к чемпионату мира 2027. 1-й тур

Украина – Англия – 1:6

Голы: Калинина, 58 – Руссо, 47, 51, Стэнвей, 64 (пен.), 70, Парк, 78, 89.

Украина: Самсон, Шайнюк, Петрик, Котик, Корсун, Басанская (К), Андрухив (Гирин, 64), Калинина (Ивкова, 64), Овдийчук, Козлова (Заборовец, 9), Кравчук (Глущенко, 64)

Запасные: Боклач, Келюшик, Подольская, Котяш, Гирин, Ивкова, Заборовец, Шматко, Когут, Глущенко, Ольхова

Англия: Хэмптон, Хиндс (Паттинсон, 46), Вуббен-Мой, Уильямсон (К) (Морган, 46), Ле Тиссье, Блайндкилд, Уолш (Кендал, 78), Стэнвей, Хэмп (Джеймс, 73), Руссо (Бивер-Джонс, 73), Парк

Запасные: Бивер-Джонс, Джеймс, Бронз, Картер, Фиск, Годфри, Келли, Кендал, Мурхаус, Морган, Паттинсон

Арбитр: Катарина Кампос (Португалия)

Стадион: «Mardan Antalyaspor» (Анталья)

Видео голов и обзор матча

женская сборная Украины по футболу женская сборная Англии по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин отчеты Украина - Англия
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Комментарии 4
