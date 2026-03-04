Все решил пенальти. Спортинг одолел Порту в первом матче 1/2 финала Кубка
Луис Хавьер Суарес обеспечил львам минимальный гандикап перед ответным поединком
Лиссабонский Спортинг одержал минимальную победу в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии 2025/26 против Порту.
Поединок прошел на арене Эштадиу Жозе Алвеладе и завершился со счетом 1:0 в пользу львов.
Единственный гол на 62-й минуте забил Луис Хавьер Суарес. Колумбийский форвард реализовал пенальти.
Драконы постараются отыграться 22 апреля на Драгау в ответной полуфинальной встрече.
Победитель противостояния в финале национального Кубка поборется либо с Фафе, либо с Торренсе. Эти команды из низших дивизионов страны завершили первый матч 1/2 финала со счетом 1:1.
Кубок Португалии 2025/26. 1/2 финала
Первый матч. 3 марта
Спортинг Лиссабон – Порту – 1:0
Гол: Луис Хавьер Суарес, 62 (пен.)
