Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все решил пенальти. Спортинг одолел Порту в первом матче 1/2 финала Кубка
Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
03.03.2026 22:45 – FT 1 : 0
Порту
Португалия
25
0

Все решил пенальти. Спортинг одолел Порту в первом матче 1/2 финала Кубка

Луис Хавьер Суарес обеспечил львам минимальный гандикап перед ответным поединком

Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонский Спортинг одержал минимальную победу в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии 2025/26 против Порту.

Поединок прошел на арене Эштадиу Жозе Алвеладе и завершился со счетом 1:0 в пользу львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 62-й минуте забил Луис Хавьер Суарес. Колумбийский форвард реализовал пенальти.

Драконы постараются отыграться 22 апреля на Драгау в ответной полуфинальной встрече.

Победитель противостояния в финале национального Кубка поборется либо с Фафе, либо с Торренсе. Эти команды из низших дивизионов страны завершили первый матч 1/2 финала со счетом 1:1.

Кубок Португалии 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 3 марта

Спортинг Лиссабон – Порту – 1:0

Гол: Луис Хавьер Суарес, 62 (пен.)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

Луис Хавьер Суарес пенальти Спортинг Лиссабон Порту Спортинг - Порту Кубок Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
