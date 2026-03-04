Все решил пенальти. Спортинг одолел Порту в первом матче 1/2 финала Кубка

Лиссабонский Спортинг одержал минимальную победу в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии 2025/26 против Порту.

Поединок прошел на арене Эштадиу Жозе Алвеладе и завершился со счетом 1:0 в пользу львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 62-й минуте забил Луис Хавьер Суарес. Колумбийский форвард реализовал пенальти.

Драконы постараются отыграться 22 апреля на Драгау в ответной полуфинальной встрече.

Победитель противостояния в финале национального Кубка поборется либо с Фафе, либо с Торренсе. Эти команды из низших дивизионов страны завершили первый матч 1/2 финала со счетом 1:1.

Кубок Португалии 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 3 марта

Спортинг Лиссабон – Порту – 1:0

Гол: Луис Хавьер Суарес, 62 (пен.)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика