Спортинг – Порту – 1:0. Полуфинал Кубка: удар Луиса Суареса. Видео гола
Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Кубка Португалии
Вечером 3 марта состоялся поединок 1/2 финала Кубка Португалии 2025/26.
Лиссабонский Спортинг одержал минимальную победу в первой игре против Порту (1:0).
Поединок прошел на стадионе Жозе Алваладе. Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил Луис Хавьер Суарес.
Ответная игра пройдет 22 апреля в Порту. Второй финалист определится в противостоянии команд Фафе и Торренсе (1:1 в первом матче).
Кубок Португалии. 1/2 финала
Первый матч. 3 марта 2026
Спортинг Лиссабон – Порту – 1:0
Гол: Луис Хавьер Суарес, 62 (пен)
Видео гола и обзор матча (смотреть на YouTube)
