Спортинг – Порту – 1:0. Полуфинал Кубка: удар Луиса Суареса. Видео гола

Вечером 3 марта состоялся поединок 1/2 финала Кубка Португалии 2025/26.

Лиссабонский Спортинг одержал минимальную победу в первой игре против Порту (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Жозе Алваладе. Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил Луис Хавьер Суарес.

Ответная игра пройдет 22 апреля в Порту. Второй финалист определится в противостоянии команд Фафе и Торренсе (1:1 в первом матче).

Кубок Португалии. 1/2 финала

Первый матч. 3 марта 2026

Спортинг Лиссабон – Порту – 1:0

Гол: Луис Хавьер Суарес, 62 (пен)

Видео гола и обзор матча (смотреть на YouTube)