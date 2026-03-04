Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортинг – Порту – 1:0. Полуфинал Кубка: удар Луиса Суареса. Видео гола
Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
03.03.2026 22:45 – FT 1 : 0
Порту
Португалия
04 марта 2026, 17:19 | Обновлено 04 марта 2026, 17:35
Спортинг – Порту – 1:0. Полуфинал Кубка: удар Луиса Суареса. Видео гола

Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Кубка Португалии

Спортинг – Порту – 1:0. Полуфинал Кубка: удар Луиса Суареса. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 марта состоялся поединок 1/2 финала Кубка Португалии 2025/26.

Лиссабонский Спортинг одержал минимальную победу в первой игре против Порту (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Жозе Алваладе. Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил Луис Хавьер Суарес.

Ответная игра пройдет 22 апреля в Порту. Второй финалист определится в противостоянии команд Фафе и Торренсе (1:1 в первом матче).

Кубок Португалии. 1/2 финала

Первый матч. 3 марта 2026

Спортинг Лиссабон – Порту – 1:0

Гол: Луис Хавьер Суарес, 62 (пен)

Видео гола и обзор матча (смотреть на YouTube)

События матча

62’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон).
Спортинг Лиссабон пенальти Кубок Португалии по футболу Порту Луис Хавьер Суарес Спортинг - Порту видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
