  4. Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
03.03.2026 22:15 – FT 2 : 1
Ливерпуль
Англия
04 марта 2026, 00:14
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ

Матч против Вулверхэмптона завершился со счетом 1:2

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 марта 2026 года, состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.

Все голы команды забивали в последние 15 минут встречи.

«Ливерпуль» до этого матча имел серию из 4 побед подряд. «Вулверхэмптон» остается последней командой в таблице АПЛ.

Английская Премьер-лига. 29-й тур, 3 марта
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1
Голы: Гомеш, 78, Андре, 90+4 – Салах, 83

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Андре Нето (Вулверхэмптон), асcист Джексон Тчатчуа.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон), асcист Толуваласе Арокодаре.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
gusev80 .
Нефігово так "безнадійний аутсайдер" пройшовся по топ-пятірці. Дві перемоги, дві нічиї, лише Сіті в них виграв. 
+2
Andromed
Вулвергемптон по трохи оживає, але напевно вже пізно 
+2
Перший Серед Рівних в бані
На 90 + 148 хвилині мав забити Ліверпуль як закжди, але забили Ліверпулю.
0
T-800
никакой сенсации,
что аутсайдер АПЛ у себя то дома не может взять очки у середняка этого сезона?))
-3
roman75zpr
Волки не побрезговали ливеркой
-3
