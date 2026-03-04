Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ

Во вторник, 3 марта 2026 года, состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Все голы команды забивали в последние 15 минут встречи.

«Ливерпуль» до этого матча имел серию из 4 побед подряд. «Вулверхэмптон» остается последней командой в таблице АПЛ.

Английская Премьер-лига. 29-й тур, 3 марта

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1

Голы: Гомеш, 78, Андре, 90+4 – Салах, 83