Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1. Сенсация в АПЛ. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
03.03.2026 22:15 – FT 2 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2026, 16:28 | Обновлено 04 марта 2026, 16:30
156
0

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1. Сенсация в АПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги

04 марта 2026, 16:28 | Обновлено 04 марта 2026, 16:30
156
0
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1. Сенсация в АПЛ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта состоялся матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» в 29-м туре Английской Премьер-лиги, который завершился сенсацией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аутсайдер чемпионата Англии на своей арене «Молинью Стэдиум» обыграл действующего чемпиона – «Ливерпуль».

«Волки» благодаря позднему голу на 90+4-й минуте вырвали победу и шокировали мерсисайдцев (2:1).

Турнирное положение «Вулверхэмптона» в таблице не изменилось: команда по-прежнему занимает 20-е место (16 очков). А вот «Ливерпуль» опустился за пределы зоны Лиги чемпионов – пятое место и 48 очков.

Английская Премьер-лига. 29-й тур, 3 марта

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 2:1

Голы: Гомеш, 78, Андре, 90+4 – Салах, 83

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Андре Нето (Вулверхэмптон), асcист Джексон Тчатчуа.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон), асcист Толуваласе Арокодаре.
По теме:
ВИДЕО. Как Пищур-младший отличился в четвертьфинале Кубка
Спортинг – Порту – 1:0. Полуфинал Кубка: удар Луиса Суареса. Видео гола
Страсбург – Реймс – 2:1. Четвертьфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор
Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андре Гомеш Мохамед Салах видео голов и обзор Вулверхэмптон - Ливерпуль Родригу Гомеш
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 29-го тура АПЛ: перед юбилейным туром есть немало вопросов!
Футбол | 03 марта 2026, 18:54 0
Анонс 29-го тура АПЛ: перед юбилейным туром есть немало вопросов!
Анонс 29-го тура АПЛ: перед юбилейным туром есть немало вопросов!

Матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги пройдут с 3 по 5 марта

Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
Футбол | 04 марта 2026, 11:40 12
Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о почти чудесном преображении «красных дьяволов»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Футбол | 03.03.2026, 21:51
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Война | 04.03.2026, 09:00
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера
Футбол | 04.03.2026, 17:46
ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 7
Футбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 44
Футбол
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 176
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем