3 марта состоялся матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» в 29-м туре Английской Премьер-лиги, который завершился сенсацией.

Аутсайдер чемпионата Англии на своей арене «Молинью Стэдиум» обыграл действующего чемпиона – «Ливерпуль».

«Волки» благодаря позднему голу на 90+4-й минуте вырвали победу и шокировали мерсисайдцев (2:1).

Турнирное положение «Вулверхэмптона» в таблице не изменилось: команда по-прежнему занимает 20-е место (16 очков). А вот «Ливерпуль» опустился за пределы зоны Лиги чемпионов – пятое место и 48 очков.

Английская Премьер-лига. 29-й тур, 3 марта

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 2:1

Голы: Гомеш, 78, Андре, 90+4 – Салах, 83

