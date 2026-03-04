Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1. Сенсация в АПЛ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги
3 марта состоялся матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» в 29-м туре Английской Премьер-лиги, который завершился сенсацией.
Аутсайдер чемпионата Англии на своей арене «Молинью Стэдиум» обыграл действующего чемпиона – «Ливерпуль».
«Волки» благодаря позднему голу на 90+4-й минуте вырвали победу и шокировали мерсисайдцев (2:1).
Турнирное положение «Вулверхэмптона» в таблице не изменилось: команда по-прежнему занимает 20-е место (16 очков). А вот «Ливерпуль» опустился за пределы зоны Лиги чемпионов – пятое место и 48 очков.
Английская Премьер-лига. 29-й тур, 3 марта
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 2:1
Голы: Гомеш, 78, Андре, 90+4 – Салах, 83
Видео голов и обзор матча:
События матча
Матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги пройдут с 3 по 5 марта
